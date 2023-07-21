Ege, EYOF'ta bisiklet dalında yarışacak ilk Kıbrıslı Türk olacak

KKTC Bisiklet Federasyonu sporcusu Ege Erülkü, “Gençler Olimpiyatları” (EYOF)’ da bisikleti ile TC milli takımında KKTC’li bisiklet sporcusu olarak pedal basacak



KKTC Bisiklet Federasyonu sporcusu Ege Erülkü, Europe Youth Olimpic Games'de (EYOF) yer alacak ilk Kıbrıslı Türk bisikletçi olacak. Söz konusu durum, bugün Eziç’te düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

Türkiye Milli Takımı adına yarışacak olan Ege Erülkü, yarın kafile ile birlikte İstanbul’dan Slovenya’nın Maribor şehrine hareket edecek.

22 Temmuz ile 30 Temmuz tarihleri arasında Maribor’da olacak Ege Erülkü, 25 Temmuz 'da TT bireysel zamana karşı yapılacak. 27 Temmuz’da yapılacak yol yarışlarının ardından kafile 30 Temmuz’da ülkeye dönecek.

Ege Erülkü, “ERÜLKÜ Ailesinin desteği ile 22 Temmuz'da Slovenya’da bisikleti ile başarı arayacak.

Türkiye’den yol bisikleti alanında bu organizasyona 3 sporcu katılacak.

Bugün Eziç’te düzenlenen basın toplantısında, Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç,

Necati KülahlılarKKTC Bisiklet Federasyonu sporcusu Ege Erülkü, Europe Youth Olimpic Games'de (EYOF) yer alacak ilk Kıbrıslı Türk bisikletçi olacak. Söz konusu durum, bugün Eziç’te düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.Türkiye Milli Takımı adına yarışacak olan Ege Erülkü, yarın kafile ile birlikte İstanbul’dan Slovenya’nın Maribor şehrine hareket edecek.22 Temmuz ile 30 Temmuz tarihleri arasında Maribor’da olacak Ege Erülkü, 25 Temmuz 'da TT bireysel zamana karşı yapılacak. 27 Temmuz’da yapılacak yol yarışlarının ardından kafile 30 Temmuz’da ülkeye dönecek.Ege Erülkü, “ERÜLKÜ Ailesinin desteği ile 22 Temmuz'da Slovenya’da bisikleti ile başarı arayacak.Türkiye’den yol bisikleti alanında bu organizasyona 3 sporcu katılacak.Bugün Eziç’te düzenlenen basın toplantısında, Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç, Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat, Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, BSD Kulüp Başkanı Hüseyin Akcan, Kulüp temsilcisi Ecvet Orhon, yarışmaya katılacak olan bisikletçi Ege Erülkü ve ailesi de katıldı. Ayrıca, Anadolu Efes’in basketbolcusu Kıbrıslı Türk Ertan Gazi de Ege Erülkü’ye başarılar diledi.