YYK basın yayın kuruluşlarına yönelik ziyaretler başlattı

Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Hansel, basın yayın kuruluşlarına yönelik ziyaretler başlattı.

Hansel, ziyaretler çerçevesine ilk olarak Bağımsız Medya Grubu’nu ziyaret etti.

Ziyarette, Başkan Hansel’e, YYK Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Gürlek eşlik etti. Hansel, ziyarette Bağımsız Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay’a ve çalışanlara başarı diledi.

YYK’nın çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Hansel, hayata geçirmeyi düşündükleri projelerden de söz etti.

YYK Başkanı Fevzi Hansel ile Kurul üyesi Hüseyin Gürlek, daha sonra Kıbrıs Medya Grubu’na yönelik ziyaret gerçekleştirdi.

Kıbrıs Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Koordinatörü Özer Kanlı ile görüşen Hansel, Kurulun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette ayrıca radyo ve televizyonculuğun sorunları ile radyo ve televizyonculuğun geliştirilmesi üzerinde de duruldu. Hansel, YYK'dan lisans almadan internet üzerinden televizyon yayını yapılmasının yasak olduğuna dikkat çekti ve bu konuda gerekeni yapmakta kararlı olduklarını vurguladı.





