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Dünya Devi Paris Saint-Germain Academy, ikinci kez Acapulco’yu tercih etti! 

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Dünya Devi Paris Saint-Germain Academy, ikinci kez Acapulco’yu tercih etti! 
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Dünyaca ünlü Fransız Futbol Kulübü Paris Saint-Germain’in resmi altyapı sistemi, Son Bahar kampı için Acapulco Sports Park’ı tercih etti.
Paris Saint-Germain Academy Turkey, 3-19 yaş arasındaki sporcularıyla, kişisel gelişim eğitimleri ile birlikte futbol eğitimlerini profesyonel bir ortamda alabilmek için Acapulco Resort’ta konaklıyor.

Türkiye’nin en büyük alt yapı sistemlerinden olan Paris Saint-Germain Academy Turkey, Türkiye'de 10 farklı şehir ve 15 farklı lokasyonda bulunuyor.

Paris Saint Germain'in resmi altyapısı olan Paris Saint-Germain Academy Turkey'in metodolojisi ve antrenman programları Paris’ten geliyor ve düzenli olarak denetleniyor. İngilizce futbol eğitimi ve spor pedagogları ile 360 derece futbol deneyimi, Paris Saint-Germain Academy Turkey sporcularıyla birlikte Acapulco Resort'ta!

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Etiketler; #Acapulco Resort #Acapulco Sports Park #Paris Saint-Germain Academy Turkey
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