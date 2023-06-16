Aşkın, 23 yıl sonra veda etti

Gençlik Gücü kaptanı Aşkın Kavaklı, serbest transfer hakkını kullanacak.

Kulüp yönetimiyle görüşen Aşkın Kavaklı, yeni sezon öncesi serbest transfer hakkını kullanacak.

Başarılı isim yeni sezonda yeşil beyazlı formayı giymeyecek.

China Bazaar Gençlik Gücü’nün altyapısından yetişen ve yıllarca üzerinde yeşil beyazlı formayı taşıyan Aşkın Kavaklı, kulübüne veda etti.

Sosyal medya hesabından duygusal bir açıklamayla veda mesajı yayınlanan Kavaklı, üzerinde emeği geçen herkese teşekkür etti, “Bu bir veda değil, yine görüşeceğiz bir gün yollarımız yine kesişecek…” dedi.

Kavaklı’nın paylaşımı şöyle:

“Dolu dolu 23 yıl… Kâh güldüm, kâh ağladım. Şampiyonluk duygusunu da yaşadım, küme düşme hüznünü de… 8 yaşımda sırtıma geçirdim yeşilin yanına yakışan en güzel beyaz formayı, orda başladı sanki hiç bitmeyecek büyük bir aşk… Hala kulaklarımda rahmetli Saffet Anibal’ın ‘Oyna GG’ çığlıkları, burada büyüdüm ikinci evim oldu burada öğrendim saha içinde de dışında da centilmen olmayı. 16 yaşımda sevgili Bülent Aytaç hocamın ‘Hedefin nedir?’ sorusuna ‘Bir gün GG kaptanı olmak’ dediğimde bana güvenen o insanlara gururla hedefimi başardığımı göstererek ayrılıyorum çocukluk aşkımdan. Bu bir veda değil, yine görüşeceğiz bir gün yollarımız yine kesişecek… Üzerimde emeği olan başta Mazhar İqbal başkanıma, değerli başkanlar, yöneticiler ve teknik direktörlere teşekkür ediyorum… Ve son olarak 23 sene boyunca benimle yan yana savaşan arkadaşlarım sizlerle bu arma adına mücadele etmek benim için onur ve gururdu… Oyna GG”

