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Famagusta Beach Handball için hazırlıklar başladı

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Famagusta Beach Handball için hazırlıklar başladı
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Hentbol Federasyonunun düzenleyeceği ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da Kapalı Maraş’taki sahilde yapılmasının yerinde olduğunu belirttiği Famagusta Cup Turnuvası için Hentbol Federasyonununhazırlıkları başladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gereken yardımın ve kolaylığın yapılacağını dile getirdiği "Famagusta Cup ve FamagustaBeachHandball" turnuvasının hazırlıkları çerçevesinde “İnteramnia World Cup" başkanı PierLuigiMontauti'ninHentbol Federasyonu için hazırlattığı video, federasyonun facebook sayfasından yayınlandı.
 
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