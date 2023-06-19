Cimnastikte ilk uluslararası organizasyon gerçekleştirilecek

Cimnastik Federasyonu, Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü ile iş birliği içerisinde ilk uluslararası organizasyonu olan 1. Golden Ribbon Inernational Rhythmic Gymnastic Turnuvasını gerçekleştirecek

KKTC Cimnastik Federasyonu tarihinde bir ilki daha gerçekleştirmeye hazırlanırken, Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü ile iş birliği içerisinde yurt dışından yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla uluslararası organizasyon gerçekleştirecek.

Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü başkanı Lidya Sarak Alıcı’nın, kulübün eski başkanı olan merhum eşi Berkan Alıcı anısına düzenlenecek olan 1. Golden RibbonInernationalRhythmicGymnastic yarışması ile ilgili olarak Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Tarihimizde bir ilki daha gerçekleştirmek için geriye sayım başladı. Altın Kurdele Ritmik CimnastikKulübümüz’ün merhum başkanı Berkan Alıcı anısına 22 – 25 Haziran 2023 tarihlerinde 1. Golden RibbonInernationalRhythmicGymnasticTurnuvasını düzenleyeceğiz.

Yurt dışından yaklaşık 100 sporcunun katılacağı üst düzey organizasyon için gecesini gündüzüne katarak çalışan Lidya Sarak Alıcı, sevgili eşinin hedefini gerçekleştirecek.

Berkan Alıcı adını yaşatmak için göstermiş olduğu üstün çalışmadan ötürü Lidya Sarak Alıcı’yı ve tüm ekibini kutlarız.

Bu muhteşem müsabakaya tüm siyasilerimizi, spor basınımızı, sporseverleri ve çocuklarımızı bu görsel şova bekliyoruz.”

