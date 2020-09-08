Cimnastik Federasyonundan, kulüplere hijyen malzemesi

Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, Covid 19 vakalarının arttığı bu dönemde çocukların sağlığını koruyabilmek adına bütün kulüplere hijyen malzemesi ve antrenörlere yüz siperi dağıtırken, eğitime devam kararı aldı

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, Covid 19 vakalarının arttığı bu dönemde çocukların sağlığını koruyabilmek adına bütün kulüplere hijyen malzemesi ve antrenörlere yüz siperi dağıttı.

Konu ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“KKTC Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Covid 19 vakalarının arttığı bu dönemde çocuklarımızın sağlığını koruyabilmek adına bütün kulüplerimize hijyen malzemesi yardımında bulunma kararı aldı.

Domestos, Cif hijyen sprey, Kolonya, Yüzey temizleyici, Dettol, El dezenfektan sıvısı, Sulandırılmış sıvı(havaya sıkmak için), Tuvalet kağıdı, Yüz siperi(antrenörler için) dağıtılan malzemeler oldu.

Biz federasyon ve kulüpler olarak çocuğunuzun sağlığını birinci sırada tutacak önlemleri alıp grup sayılarına dikkat ederek ve temassız eğitime devam edeceğiz. Böylelikle spor yapan çocuklarımızın sağlıklı, bağışıklık sistemi güçlü ve dirençli olacağına inanıyoruz.

Bu arada veliler olarak sizlere düşen görevleri de hatırlatmak isteriz. Ateşi yüksek olan gribal enfeksiyon geçiren, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve eklem ağrısı şikayetleri olan çocuklarımızın veya yurt dışından akrabası gelen çocuklarımızın antrenmana gelmemesine özen gösterirsek ve de ders başlangıç bitiş saatlerine uyarak bu zor süreci hep birlikte sorunsuz atlatmış oluruz. Özveriniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.”



