Capital ile KKÜSF’nin işbirliği sürüyor

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu ile Capital Radio ve CapitalTURK arasında işbirliği devam ediyor. Geçtiğimiz sezon da Üniversite Spor Oyunları’na İletişim Sponsoru olarak katkı koyan Capital Radio ve Capital Turk, yine oyunların sponsoru oldu. Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Kınacı, Capital Radio ve CapitalTURK’ü ziyaret ederek, radyoların direktörü Ahmet Kasımoğlu’na teşekkür plaketi sundu. Kınacı, bu tür işbirliklerinin çok değerli olduğunun altını çizerek, organizasyonların duyurulması ve projelerin geliştirilmesi için herkesin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Çok sayıda branşta sporcuya alan yarattıklarını ve sporcuların izlenebilirliğini iletişim kanallarıyla artırmayı hedeflediklerini belirten Kınacı, “Capital ile yaptığımız işbirliği çok değerli. Ailemizin bir parçası oldukları ve bizi destekledikleri için mutluyuz. Umarım işbirliğimiz uzun yıllar sürer ve sonunda kazanan ülke sporcusu olur.”dedi.

