Başman’dan, “Sporumuza köprü ol” projesine destek

Ali Başman, Cimnastik Federasyonunun “Sporumuza köprü ol” projesine destek verirken, Cimnastik Federasyonunun çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek adına güzel işler yaptığını söyledi

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile yönetim kurulu üyesi Basri Aydoğan, Başman Grup direktörü Ali Başman’a ziyarette bulunarak, “Sporumuza köprü ol” projesine destek istedi.

Ali Başman’dan istediği desteği alan KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, ziyaret sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonu olarak “Sporumuza köprü ol” projemiz kapsamında Başman Grup direktörü Ali Başman’a ziyarette bulunduk. Çocuklarımıza daha iyi hizmet edebilmek adına kendisinden projemize destek talebinde bulunduk.

Ali Başman görüşmemizde, çalışmalarımızı takip ettiğini, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek adına güzel işler yaptığımızı belirtti. Yapılan bu çalışmaların daha çok çocuğumuza ulaşması için de projemize destek oldu.

Ali Başman, projemize destek dışında çocuklarımızı eğiten antrenörlerimize de değer vererek Başman Nike Mağazalarından yapacakları alış verişler için indirim uygulanacağını da belirtti. Çocuklarımıza verilen destek, antrenörlerimize verilen değer için cimnastik ailesi olarak başta Başman Grup direktörü Ali Başman’a, Başman ailesine ve tüm Başman Grup çalışanlarına

Küçük Kaymaklı kulübünde futbol oynadığım dönemde başkanlığımı yapan, sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Ali Başman’a çok teşekkür ederim.”

