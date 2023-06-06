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Akçay’daki cimnastik salonu için kafeterya malzemesi bağışlandı

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Akçay’daki cimnastik salonu için kafeterya malzemesi bağışlandı
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KKTC Cimnastik Federasyonu ve Akçay Muhtarlığı işbirliğinde Akçay köyünde yapımı devam eden cimnastik salonunun eksiklikleri giderilmeye devam ediyor.
İmece usulü ile yapımı devam eden, eksiklikleri giderilen cimnastik salonunun kafeterya bölümü için gerekli olan çelik malzeme ve mutfak araçları, Saber Profesyonel Mutfak tarafından bağış yapıldı.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Saber Profesyonel Mutfak tarafından yapılan katkıya yönelik şu açıklamayı yaptı:
“Her zaman çocuklarımızın yanında olan Ahmet Bayram Sefer ve şirketi Saber Profesyonel Mutfak çocuklarımıza tüm mutfak malzemelerini hediye etti. Bu özel ve anlamlı destek için Saber Profesyonel Mutfak ailesine cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.”
 
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