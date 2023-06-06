CMC’deJP’s Cup Golf Turnuvası şampiyonu Michael AlfredJukes

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahası, 4 Haziran Pazar gün çok özel bir turnuvaya ev sahipliği yaptı. Tüm Dünya’daki Hilton Otelleri eski Genel Müdürü Jean Pierre Mainardi’nin organizasyonunda gerçekleşen ve dereceye girenlere Hilton Grand Nile Kahire, Hilton İstanbul Bosphorus, Hilton Susona Bodrum, Ramses Hilton Kahire ve Hilton Pyramid Golf Kahire otellerinde 3’er gece çift kişilik konaklama ödüllerinin verildiği özel ödüller yanında yerel bazı restoranlarda yemek ödüllerinin de verildiği turnuvada Michael AlfredJukes Net 66 ile Net Birincisi oldu ve Grand Nile Kahire Hilton ödülünü kazandı. Stroke Play formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i esas alınarak oynanan turnuvada GarethGriffiths 69 Net ile ikinci olup Ramses Hilton Kahire ödülünü kazanırken yine 69 Net (back nine score) ile Ian Steven üçüncü oldu ve Hilton Pyramid Golf Kahire ödülünü kazandı. Turnuva’nın Gross Birincisi ise 85 Gross ile Hasan Garabli oldu ve İstanbul Hilton Bosphorus ödülünü kazandı. Turnuva’nın Gross ikincisi Aydın Türker ise Susona Bodrum Hilton ödülünü kazandı.

Turnuvanın diğer ödülleri olan Astra Claires Restoran, Kamares Restoran, PubCrow’sKarmi, Silver Rocks Restoran ve Jashan Restoran ödülleri ise Hole 7 ve 13’te bayrağa en yakın vuruşu yapan ChrisMoores, Hole 9’da bayrağa en yakın vuruşu yapan Hasan Öztoprak, Hole 15’te belirlenen çizgiye en yakın vuruşu yapan Ian Steven ve turnuvada en son sırayı elde eden Paul Copiccus arasında paylaşıldı.

Turnuva sonrası ödüller JP Mainardi ve CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker tarafından kazananlara takdim edildi. Turnuva Organizatörü Jean Pierre Mainardi yaptığı konuşmada, 30 yıldan bu yana CMC Golf Kulübü üyesi olmaktan ve bu sıcak atmosferi üyelerle paylaşmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek gerek geçmişte birlikte çalıştığı Hilton Grup Otelleri ve gerekse de yemek ödülü sağlayan yerel restoranlara desteklerinden ötürü teşekkür etti ve turnuvanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtip katılan herkese teşekkür edip kazananları kutladı.



