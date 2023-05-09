Acaray, Cimnastik Federasyonu eğitim komitesinde

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi, federasyonun çalışmalarını daha profesyonel yapması için çalışmaya devam ederken, Cimnastik Federasyonu eğitim komitesine takviye yaptı.

Spor psikoloğu Gözde Acaray’ın, eğitim komitesine alınması ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonu olarak 10 bin çocuk hedefimize ulaşabilmek için antrenör, sporcu ve hakemlerimizin gelişimlerini ve seviyelerini artırabilmek için çalışıyoruz.

Bu nedenle de eğitime büyük önem veriyoruz. Alanında çok başarılı işlere imza atan Uzman Spor psikoloğu Gözde Acaray’ı hedeflerimiz doğrultusunda Cimnastik Federasyonu eğitim komitesi üyesi olarak görevlendirdik.Bizleri kırmayıp yanımızda olduğu için cimnastik ailesi olarak kendisine çok teşekkür ederiz.”

