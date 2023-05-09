DAÜ’de Spor Yorumculuğu konuşulacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kariyer günleri etkinlikleri kapsamında organize ettiği panel 10 Mayıs Çarşamba günü saat 14:00’de yapılıyor. “Spor Yorumculuğunun Hassasiyetleri” konulu panel TRT SPOR da ekrana çıkan Türkiye’nin tanınmış spor yazarlarından Alp Pehlivan konuşmacı olarak katılacak.
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