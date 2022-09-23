A Milli Takım kadrosunda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise Lüksemburg karşılaşmasında turnuvadaki ikinci sarı kartını görerek Faroe Adaları maçında cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen Cenk Özkacar, Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Ravil Tagir, Medipol Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor'dan Umut Bozok, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Cenk Özkacar kafileye Faroe Adaları'nda; Ravil, Berkay ve Umut ise Riva'da A Milli Takım kampına katılacak

ENES ÜNAL DA ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli futbolcumuz Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Bugünkü Faroe Adaları yolculuğu öncesinde Enes'e yapılan son kontrollerde oyuncunun arka adalesinde maçta forma giymesini engelleyecek ciddiyette problem tespit edildi ve futbolcu kafileden ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.



