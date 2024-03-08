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50 sporcu bir üst basamağa terfi etti

8.MMA (Mıxed Martıal Arts) Level Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı

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50 sporcu bir üst basamağa terfi etti
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8.MMA (Mixed Martial Arts) Level Sınavı, 24 Şubat 2024, Cumartesi günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda, 10.00-14.00 saatleri arasında yapıldı. 
Level Sınavına, çalışma sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin 10 puan, sözlü 20 puan ve uygulamalı 70 puan ( %20 Ayakta Mücadele Teknikleri, %30 Yerde Mücadele Teknikleri , %20 Fiziksel Yeterlilik ) olmak üzere değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 60 ve üzeri puan alan 50 sporcu başarılı olarak bir üst Level derecesine terfi ettiler.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri Level dereceleri aşağıdaki gibidir;
1. Levele Terfi Eden Sporcular;
Ahmet KARAKEÇİ                   17- Rana DEMİR
Galip ŞİMŞEK                           18- Elisa ARSLAN
Hasan CAN KAHRAMAN        19- Besne Nur AYGÖRMEZ
Hüseyin YAĞCI                         20- Altın Yağmur GÜÇLÜ 
Savaş ALİ UĞURLU                 21- Türkay ÖZDOĞAN
Taha GÜLEN                             22- Murat A. KARAKUŞ
Ruslan BALTAYEV                  23- Cumali YETKEN
Melek KAHRAMAN                 24- Azad MİRADOV
Mohammed ARHAMI               25- Mehmet B. ATEŞ
Mertcan GÜLER                       26- Esma POLAT
Mansur JEMSHIDOV               27- Eftelya KURU
Mehmet GEZER                        28- Lavin BAKIROĞLU
Yaren İRİ                                   29- Roza AHMEDOVA
Ayça KARABOĞA                   30- Malika AHMEDOVA
Fatmanur YAMAN                    31- Boran ESKİ
Hasan Basri ARIK                     32- Emir LEVENT
2. Levele Terfi Eden Sporcular;
Ender KOÇ                                6- Rony ERDOĞAN
Serka E.ÜNAL                          7- Arda KUNT
Ali MUHAMMEDOV              8- Mustafa YAVUZ
Defne ÖZSERGEN                  9- İskender NAPASOV
Ahmet BOLATÇIOĞLU
3. Levele Terfi Eden Sporcular;
Enes BULUT
Derin BURGUL
5. Levele Terfi Eden Sporcular;
Asım KARADERİ                   5- Ege ERÇELİK
Abdulkadır AZİMOV              6- Zafer ERİZ
Adem MAVİDENİZ                7- Vedat AYDIN
Toprak ŞANVERDİ
 
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