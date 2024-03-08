50 sporcu bir üst basamağa terfi etti

8.MMA (Mıxed Martıal Arts) Level Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı

8.MMA (Mixed Martial Arts) Level Sınavı, 24 Şubat 2024, Cumartesi günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda, 10.00-14.00 saatleri arasında yapıldı.

Level Sınavına, çalışma sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin 10 puan, sözlü 20 puan ve uygulamalı 70 puan ( %20 Ayakta Mücadele Teknikleri, %30 Yerde Mücadele Teknikleri , %20 Fiziksel Yeterlilik ) olmak üzere değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 60 ve üzeri puan alan 50 sporcu başarılı olarak bir üst Level derecesine terfi ettiler.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri Level dereceleri aşağıdaki gibidir;

1. Levele Terfi Eden Sporcular;

Ahmet KARAKEÇİ 17- Rana DEMİR

Galip ŞİMŞEK 18- Elisa ARSLAN

Hasan CAN KAHRAMAN 19- Besne Nur AYGÖRMEZ

Hüseyin YAĞCI 20- Altın Yağmur GÜÇLÜ

Savaş ALİ UĞURLU 21- Türkay ÖZDOĞAN

Taha GÜLEN 22- Murat A. KARAKUŞ

Ruslan BALTAYEV 23- Cumali YETKEN

Melek KAHRAMAN 24- Azad MİRADOV

Mohammed ARHAMI 25- Mehmet B. ATEŞ

Mertcan GÜLER 26- Esma POLAT

Mansur JEMSHIDOV 27- Eftelya KURU

Mehmet GEZER 28- Lavin BAKIROĞLU

Yaren İRİ 29- Roza AHMEDOVA

Ayça KARABOĞA 30- Malika AHMEDOVA

Fatmanur YAMAN 31- Boran ESKİ

Hasan Basri ARIK 32- Emir LEVENT

2. Levele Terfi Eden Sporcular;

Ender KOÇ 6- Rony ERDOĞAN

Serka E.ÜNAL 7- Arda KUNT

Ali MUHAMMEDOV 8- Mustafa YAVUZ

Defne ÖZSERGEN 9- İskender NAPASOV

Ahmet BOLATÇIOĞLU

3. Levele Terfi Eden Sporcular;

Enes BULUT

Derin BURGUL

5. Levele Terfi Eden Sporcular;

Asım KARADERİ 5- Ege ERÇELİK

Abdulkadır AZİMOV 6- Zafer ERİZ

Adem MAVİDENİZ 7- Vedat AYDIN

Toprak ŞANVERDİ

