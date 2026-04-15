DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN ÖNDERLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN VAROLUŞ MÜCADELESİ SONUCUNDA KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ, KIBRIS TÜRK HALKINA İADE EDİLMİŞTİR.

15 Nisan 1956 tarihinde Vakıfların Kıbrıs Türk Halkına devrini belgeleyen tören

"Evkaf mücadelemiz 75 seneden beri nesilden nesile devam etmiştir. Bu zaferi kazanmak bahtiyarlığı bizim neslimize nasip olmuştur. Bununla beraber Evkaf müessesesinden halkımız için beklediğimiz tam randımanı almak, belki de bizim çocuklarımıza nasip olacaktır."

Dr. Fazıl Küçük

Evkaf Yüksek Başkanı

VAKIFLAR İDARESİ, SÖMÜRGE İDARESİ’NE KARŞI YÜRÜTÜLEN TOPLUMSAL VAROLUŞ MÜCADELESİNİN ODAK NOKTASINDA YER ALMIŞTIR

Dr. Fazıl Küçük’ün önderliğinde yürütülen “Varoluş Mücadelesi”nde, Vakıflar İdaresi’nin asli sahibi olan Kıbrıs Türk halkına iadesi, Kıbrıs Türk halkının “Varoluş Mücadelesi”nin odak noktasında yer almıştır. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, özellikle 1915 yılında İngiltere’nin tek yanlı bir karar ile Kıbrıs’ı “ilhak” etmesinden sonra, Sömürge İdaresi’ne karşı yürütülen mücadelenin odak noktasına yerleşmiştir. Toplumun geniş kesimleri ve fertleri nesilden nesile bu mücadelede yer almıştır. Bu bağlamda; 11 Aralık 1949 tarihinde, Lefkoşa’da, Selimiye Meydanı’nda, İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı 20,000 kişinin katıldığı, dönemin en büyük direniş mitingi düzenlenmiştir.

VAROLUŞ MÜCADELESİ SÜRECİNDE HAZIRLANAN “TÜRK İŞLERİ KOMİSYONU” ARA RAPORU İLE SAĞLANAN KAZANIMLAR

Dr. Fazıl Küçük’ün önderliğinde yürütülen “Varoluş Mücadelesi” sayesinde, tarihimizde önemli bir kazanım elde edilmiş ve İngiliz İdaresi 1949 yılında “Türk İşleri Komisyonu” adı altında bir komisyon kurmak zorunda kalmıştır. Bu komisyonun hazırladığı “Ara Rapor”da; Vakıflar, Müftülük, Eğitim, Aile Kanunu ve Şeri Mahkemeler’le ilgili konularda, Türk toplumunun düşünce ve talepleri yer almıştır. Türk İşleri Komisyonu’nda, Hakim Mehmet Zeka, Mehmet Dana, Rauf Denktaş, Faiz Kaymak, Suphi Kenan, Fadıl Niyazi Korkut ve Ahmet Pertev görev almıştır.

“Türk İşleri Komisyonu Ara Raporu” ile,

Ø Vakıflar, Kıbrıs Türk Halkına iade edilmiş oldu.

Ø Şer’i Hukuk sisteminin Medeni Kanun ile ikamesi ve Aile Mahkemelerinin kurulması sağlanmış oldu.

Ø Eğitim Kurumlarının Kıbrıs Türk Halkının yönetimine geçmesi gerçekleştirildi.

Hazırlanan “Türk İşleri Komisyonu Ara Raporu” ile Vakıflar’ın Kıbrıs Türk halkına iadesi, Şer’i Hukuk sisteminin Medeni Kanun ile ikamesi, aile mahkemelerinin kurulması ve eğitim kurumlarının Kıbrıs Türk halkının yönetimine geçmesi sağlanmış oldu. Özetle; Sömürge İdaresi Yönetimi’ne sunulan ve zaman içerisinde uygulamaya konan “Türk İşleri Komisyonu Ara Raporu,” bugünkü laik, çağdaş yaşantımızın temelini oluşturmaktadır. “Türk İşleri Komisyonu Ara Raporu” sayesinde sağlanan kazanımlar, Vakıflar İdaresi’nin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Antlaşması kapsamında, anayasal statüde yer alması için güçlü bir zemin oluşturmuştur.