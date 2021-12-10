“Zamlar yağmur gibi geliyor hükümet hiçbir şey yapmıyor”

HP Genel Başkanı Özersay, zamların yağmur gibi gelmeye devam ettiğini, buna karşı hükümetin hiçbir şey yapmadığını söyledi ve “Türkiye’den değil kaynak tebrik akışı bile sağlanmadı” dedi



Mecliste konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’ndan geçen kararlarda bakanların imzası bulunduğunu anımsatarak, “Memleket yangın yeridir” dedi.

Vatandaşın cebini etkileyen ürünlerin ithalinde ne gibi önlemler alınacağını soran Özersay, kendilerinin göreve gelmesi durumunda bunun yapılacağını ancak vergi ve gümrüklere bir dokunuş yapılmasına gecikmeden hemen bugün ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

TL’nin değer kaybı nedeniyle alım gücünün gerilediğini söyleyen Özersay, bu konuda hükümete ne yaptığını sordu, “İthal ürünlerde, mutfağı doğrudan etkileyen ürünlerin ithalinde döviz kuru sabitlemesi yapmayı düşünür müsünüz?” dedi.

Özersay, “Alınan vergi ve gümrüklerde bir dokunuş yapmayı düşünür müsünüz? Akaryakıt bağlamında FİF’te bir şey yapacak mısınız? FİF’te durumu nedir?” şeklinde konuştu.

Zamların “yağmur gibi gelmeye devam ettiğini” buna karşı hükümetin hiçbir şey yapmadığını savunan Özersay, tek bir toplantı yapıldığını ancak alınan kararların uygulanmadığını, hiçbir şey yapılmadığını ileri sürdü.

Özersay, “Seçime giderken unutulur diyerek ‘Değerlendiriyoruz’ sözleriyle ortadan kayboluyorsunuz. Mazbatalara, borçlara, kiralara ilişkin olarak hükümetimiz döneminde bizim aldığımız kararlara benzer bir erteleme kararı almak gerekiyor dedik. Biz mazbata konusunda vatandaşı rahatlatan adımlar attık. İnsanlar ‘polis kapımıza dayanacak, mallarımızı alacak, hapse düşeceğiz’ diye endişelerini anlatıyor” dedi.

Asgari ücret seçimden önce belirlenecekse, tarihin vergi açısından önemli olacağını söyleyen Özersay, asgari ücretin belirlenmesinin vergiye tabi olmayacağı bir tarihe denk getirilmesi gerektiğini belirtti.

Özersay, hükümet kurulduktan sonra Başbakanın ilk ziyaretini Türkiye’ye yapmasının gelenek olduğunu ancak bu geleneğin bu hükümet döneminde yaşanmadığını, Türkiye ile ilişkinin doğru zemine oturulması için çaba ve vizyon ortaya konması gerektiğini ifade etti.

Özersay, “Türkiye’den değil kaynak tebrik akışı bile sağlanmadı” dedi.

Özersay, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun süresini uzatılması kararına destek verdiklerini kaydetti.

Ekonominin yerle yeksan olduğunu, zamların her konuda yağmur gibi gelmeye devam ederken buna ilişkin hiçbir şey yapılmadığını dile getiren Özersay, ne Bakanlar Kurulu’nun ne de Meclis’in ağlama yeri olmadığını belirtti.

