“Sağlıkta istihdam edilen kişiler nerede?”

TDP Genel Başkanı Özyiğit, Pandemi Hastanesi’nin dolup taştığını, doktor ve hemşire olmadığını söyledi ve “Aldıklarınız nerede. UBP’ye mi çalışıyor?” diye sordu



Mecliste konuşan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Başbakan Sucuoğlu’nun diğer UBP’li hükümetlerle hiçbir bağı yokmuş gibi hareket ettiğini söyledi.

Özyiğit, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının yüksekliğine dikkat çekerek, “4 ölüm vardı cumhurbaşkanlığı seçimini erteledik, şimdi 112 ölüm var, seçim yapıyoruz. Mesele seçimin ertelenmesi değil” dedi.

Pandemi Hastanesi’nin dolup taştığını, doktor ve hemşire olmadığını kaydeden Özyiğit, “Aldıklarınız nerede. UBP’ye mi çalışıyor” diye sordu.

Özyiğit, Ada Pass uygulamasına ilişkin eleştirilerde bulunarak, denetim eksikliğine değindi.

Okullarda COVID-19 vakalarının patladığını buna rağmen denetim olmadığını ifade eden Özyiğit, “Yapılacakları sendika ile okul belirliyor. Bakanlık ortada yok” dedi.

Özyiğit, vatandaşların evine ekmek götüremediğini, çarşıya pazara çıkamaz olduklarını dile getirdi.

Devlet İstatistik Kurumu’na çağrı yapan Özyiğit, “Dar ve sabit gelirli insanların evine ne zaman et aldığı konusunda araştırma yapsın” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun kendinden önceki hükümetlerle ilgisi yokmuş gibi davrandığını savunarak, UBP’nin son üç hükümette bulunduğunu Sucuoğlu’nun bakanlık yaptığını söyledi.

Özyiğit, pandemideki duruma değinerek, “Gidişat iyi değil, halkın sağlığı, ekonomisi ve geleceği hükümetin umurunda değil” dedi.

Özyiğit, sağlıkta istihdam edilen kişilerin nerede olduğunu, neden hastaneden görev yapmadıklarını sorarak, Adapass uygulamasına yönelik denetimlerin yapılıp yapılmadığını sordu.

Aşıların teşvik edilmesi gerektiğini dile getiren Özyiğit, 5 yaş üzerine de uygulama yapılması gerektiğini, okullarda vaka sayılarının patladığını, okullarda tavır belirleyenin okul yönetimleri ve sendikalar olduğunu savundu.

Özyiğit, “İnsanların bir şey alamadığını gördüğümde için burkuluyor. Bu ülkede Devlet İstatistik Kurumu var. Onlara çağrı yapıyorum; dar ve sabit gelirli insanların, evlerine en son ne zaman et aldığını araştırsın ve toplumun bilgisine getirsinler” dedi.

TDP’nin göreve gelmesi halinde ülkede Yoksullukla Mücadele Birimi kuracağını söyleyen Özyiğit, “Bu ülkede bankalarda 56 milyar TL var. Bu gelirler nerden elde edildi, ne kadar vergi ödedi” diye sordu.

Türkiye’de rejim değişmediği sürece dövizin hararetinin değişmeyeceğini savunan Özyiğit, Euro’ya geçiş tartışmalarına değinerek, euroya geçiş konusunu konuşup gereken adımları atmaya kararlı olduklarını söyledi.

Sucuoğlu’nun güneyden gelenlere akaryakıt verilmemesi yönündeki çağrısını eleştiren Özyiğit, Sucuoğlu’nun ELAM ve Başpiskoposun söylediklerini tekrarladığını savundu.

“KIB-TEK iyi yönetilmedi resmen batırıldı” diyen Özyiğit, TDP’nin bu konuyu yargı sürecine taşıdığını söyledi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’na kaynak yaratılması konusunda sıkıntılar yaşandığını dile getiren Özyiğit, esas çözümün sürenin uzatılması değil başvuruların tazmin edilmesi olduğunu kaydetti.



