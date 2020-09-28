"Yüksek öğrenimde yüz yüze eğitim için gerekenler yapılmalı”

Özyiğit: “Hükümet yanlışlarından ders çıkararak, yüksek öğrenimde yüz yüze eğitim için gerekenleri yapmalı” diyerek hükümeti göreve davet etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yükseköğrenimde yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için gerekenlerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Özyiğit, özel üniversitelerin ardından da vakıf ve devlet üniversitelerinin güz döneminde de uzaktan eğitime devam edeceklerini açıkladıklarını belirten Özyiğit, “Çok önemli bir fırsat yitirildi ancak bunun nedenleri iyi anlaşılmalı ve yanlışlardan ders çıkarılmalı” dedi.

Özyiğit, hükümeti iş bilmezlikle ve sorumlulukla suçlayarak, yükseköğretim öğrencilerinin adaya ulaşmasının imkansız hale getirildiğini de savundu.

“HÜKÜMETE DÜŞEN GÖREV YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN GEREKLİ TÜM KOŞULLARI OLUŞTURMAK”

TDP Genel Başkanı Özyiğit, şunları kaydetti:

“Bizimle oransal olarak aynı vaka sayısına ulaşmış olan, birçok Avrupa ülkesinde de uzaktan eğitim kararı alındığı görülmektedir, ancak bu ülkelerin çoğu ekonomik olarak yükseköğretime çok bağımlı değiller ve bunun altından kalkabilirler. Bizim ise ekonomik olarak böyle bir imkanımız yoktur, dolayısıyla hükümete düşen görev yüz yüze eğitim için gerekli tüm koşulları oluşturmak ve bu konuyu kumarhanelerden daha öncelikli kılmaktır. Bunun için de gerekli olan iç bulaşın sonlandırılması ve Karantinalı girişlerin sürdürülmesidir.”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı yazılı açıklama ile yükseköğrenimde yaşanan gelişmeler, hükümetin icraatları ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini değerlendirdi.

“İÇ BULAŞIN DURDURULMASI VE GİRİŞLERİN KARANTİNALI OLARAK DEVAM ETMESİ GEREK”

İçinde bulunulan salgın koşullarında yükseköğrenim alanının daha fazla önem kazandığını belirten Özyiğit, kısa süreli turistik ziyaretlerin neredeyse imkansız noktaya geldiğini, dolayısıyla uzun süreli ikamete dayalı turistik faaliyetler ve yurt dışından adaya eğitim için gelecek öğrencilerin bu dönem için ülke ekonomisine en önemli katkıyı sağlayacaklarını kaydetti.

Bunun gerçekleşmesi için iç bulaşın durdurulması ve girişlerin karantinalı olarak devam etmesi gerektiğini, karantinalı girişleri, çağdaş teknolojileri etkin olarak kullanarak daha verimli yönetmenin de mümkün olduğunu belirten Özyiğit, iç bulaşı sonlandırarak güvenli koşulları yaratmanın ülkenin önünü açacağını vurguladı.

Tam da bu nedenle 1 Temmuz’da karantinasız girişlerin başlatılmasına karşı çıktıklarını, bunun sanıldığı gibi ekonomiye katkı sağlamayacağını vurguladıklarını anımsatan Özyiğit, bunun sadece ekonomiyi değil, sosyal ve kültürel yaşamı da olumsuz etkileyeceği yönünde uyarıların maalesef hükümet tarafından dikkate alınmadığını, ancak günün sonunda hükümetin kararlarının yanlışlığının açık ve net olarak ortaya çıktığını savundu.

“HÜKÜMET YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN GEREKENLERİ YAPMADI”

Bugüne kadar yükseköğretimde yüz yüze eğitim olacağını söyleyen hükümetin bunun gereklerini yerine getirmediği gibi tam tersine imkanların da yitirilmesine neden olduğunu savunan Özyiğit şunları kaydetti:

“Geldiğimiz noktada yükseköğretimde güz dönemini kaybettik ancak bahar dönemini kurtarabilmek için bugünden adım atmalıyız. Bunun için iç bulaşı durdurmalıyız. Karantinalı girişler devam ettirilmeli 40 bin öğrencinin adaya getirilebilmesi için üniversiteler ile bir program yapılmalı ve bu program güz döneminden başlayarak uygulanmalıdır. Sağlık koşulları sağlanarak üniversiteler gerekli uygulamalı saatleri yüz yüze yapmaya güz döneminden başlayabilmelidir. Bu program ile baharda tamamen yüz yüze eğitim hedeflenmelidir.”

“TOPLUMA DAHA FAZLA KÖTÜLÜK YAPMAKTAN VAZGEÇİN”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, sağlık açısından da, sosyal açıdan da, ekonomik açıdan en doğrusunun iç bulaşın sonlandırılması için gereğini yapmak olduğunu belirterek, “Hükümet olarak artık yanlışlarınızdan ders alın, samimi ve gerçekçi olun, boş vaatlerde bulunmaktan kaçının, topluma daha fazla kötülük yapmaktan vazgeçin” ifadelerini kullandı.