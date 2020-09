Near East Bank Ticari Bankacılık hizmetleriyle esnafın yüzünü güldürüyor

Near East Bank, tüm dünyada ve ülkede etkisi devam eden pandeminin mart ayından itibaren halka ve ticari işletmelere yaşattığı ekonomik zorlukları düşünerek; bankacılık hizmetlerini her geçen gün geliştirmeye ve müşterilerine sorunsuz ulaşmasını sağlamak amacı ile kolaylaştırmaya devam ediyor.

Ticari Bankacılık olarak; geliştirilen kredi ürün paketlerinin yanı sıra; operasyonel süreçleri hızlandırmak ve müşterilere kolaylık sağlayacak teknolojik olanakları hizmetlerine ekleyen, bankacılık sektöründe hızla gelişen dijitalleşme sürecine büyük önem veren Near East Bank, kullandığı üstün teknoloji ile firmalara ticari işlemlerini, yatırımlarını online olarak yapma fırsatını sunuyor. Bu deneyim sayesinde; işletmeler bankanın dijital kanalında hesap işlemleri, para transferi, kredi kartı işlemleri, ödemeler, döviz işlemleri gibi çok sayıda işlemi şubelere gitmeden gerçekleştirebiliyorlar.

Ticari Bankacılık ve piyasa tecrübesi, Mart ayından bugüne değin, İşletmelerin ihtiyaçlarını analiz ederek sunduğu kredi paketleri ile işletmelerin ve esnafın yanında durduğunu gösteren Near East Bank, yurt dışından alım yapan firmalara yönelik hazırlanan İthalat Kredisi ile indirimli nakliyat sigortası gibi avantajlar sunarken, aylık %1,31’den başlayan faiz oranı, 200 bin TL'ye kadar kredi imkanlı Küçük İşletmelere Destek Kredisi ile de düşük faizli finans ve orta vadede ödeme avantajı sağlıyor. Near East Bank, Temmuz ayında hizmete sunulan, Kredi Garanti Fonu Faiz Destekli işletmelere destek paketi ile de firmaların ödeme yükünü hafifleterek yıllık %9’luk faiz oranı ile küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin tümüne hitap eden bir hizmetle ürün skalasını genişletti.

Eylül ayı itibariyle de Kredi Garanti Fonu Faiz Destekli yeni paketleri de müşterilerine sunmak için çalışan Near East Bank, firmaların ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, mevcut piyasalarda bulunan kredi faizlerinden daha düşük bir maliyet ile müşterilerini buluşturacağı yeni ürün paketleri hizmete sunacak. Tüm işletmelere özel, ilgili paketlerin müşterilere ulaşmasını sağlamak amacı ile şube içi eğitimleri ve bilgilendirmelerini de yapan Near East Bank, Ticari Bankacılık hizmetleri ile esnafın, küçük işletmelerin, orta ve büyük ölçekli işletmelerin, sanayicilerin, turizmcilerin, tarım ve hayvancılık işletmelerin de yüzünü güldürmeye devam edecek.

“ ekonomiyi ayakta tutan sektörlere desteğimiz sürecek ”

Near East Bank Ticari Bankacılık Grup Müdürü Kutay Canateş, “Mart ayı ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ülke ekonomimizi ciddi şekilde etkilemiştir. Faaliyet gösteremeyen veya alım-satım, ödeme zorluğu çeken bir çok işletmemiz oldu. Müşteri odaklı hizmet anlayışını benimseyen bir banka olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek istedik. Ekonomiyi ayakta tutan; istihdam ve üretimin, ihracatın bel kemiği işletmeler için ticari bankacılık hizmetlerimizi, güçlü teknolojik altyapımız ve deneyimli ekiplerimizle geliştirmeye devam ettik ve İthalat Kredisi, Kredi Garanti Fonu Faiz Destekli İşletmelere Destek Kredisi ve Küçük İşletmelere Destek Kredisi ürünü paketlerimizi hazırladık ve Eylül ayı ile birlikte Kredi Garanti Fonu Faiz Destekli yeni kredi paketlerini de müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz.” dedi.