“Yeni dönemde çarşıdaki tüm eksiklikler giderilecek”

Girne’de Bağımsız Belediye Başkan adayı Güngördü, Girne çarşısına yeni bir çehre kazandırılacağına işaret ederek, ışıklandırma ve peyzaj düzenlemesinin yeniden ele alınacağına değindi.



Nidai Güngördü, Girneli iş insanlarıyla ve işletmecilerle her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduklarını, çarşının sorunlarını bildiklerini,

Güngördü, Girne çarşısına yeni bir çehre kazandırılacağına işaret ederek, ışıklandırma ve peyzaj düzenlemesinin yeniden ele alınacağına değindi.

Çarşı şenliği ve indirim günleri ile çarşıya ilginin artırılmasının hedeflendiğini belirten Güngördü, liman arka sokaklarında ise işyerlerinin, kafe ve restoranların artırılmasını teşvik edeceklerinin altını çizdi.

Güngördü, “Kentin genelinde yaptığımız güzel işleri hepiniz takip ediyorsunuz. Bu yeni dönemde de sizlerin desteğiyle daha iyisini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bizim tecrübemiz bu kenti yönetmeye ve Girne’yi daha ileriye taşımaya yeter” dedi.

Başbakan Ünel Üstel de Girne kentinin önemine işaret ederek, Nidai Güngördü’nün belediye başkanlığı görevini en iyi şekilde yürüttüğüne

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da konuştuğu toplantıda, Tatar, Girne’nin turizmin başşehri olduğunu, KKTC için

Girne’de Bağımsız Belediye Başkan adayı Nidai Güngördü, Girne’de iş yeri sahipleri ve bazı işletmeciler ile yemekli bir toplantıda bir araya geldi.Nidai Güngördü, Girneli iş insanlarıyla ve işletmecilerle her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduklarını, çarşının sorunlarını bildiklerini, yeni dönemde de çarşıdaki tüm eksikliklerin giderileceğini söyledi.Güngördü, Girne çarşısına yeni bir çehre kazandırılacağına işaret ederek, ışıklandırma ve peyzaj düzenlemesinin yeniden ele alınacağına değindi.Çarşı şenliği ve indirim günleri ile çarşıya ilginin artırılmasının hedeflendiğini belirten Güngördü, liman arka sokaklarında ise işyerlerinin, kafe ve restoranların artırılmasını teşvik edeceklerinin altını çizdi.Güngördü, “Kentin genelinde yaptığımız güzel işleri hepiniz takip ediyorsunuz. Bu yeni dönemde de sizlerin desteğiyle daha iyisini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bizim tecrübemiz bu kenti yönetmeye ve Girne’yi daha ileriye taşımaya yeter” dedi.Başbakan Ünel Üstel de Girne kentinin önemine işaret ederek, Nidai Güngördü’nün belediye başkanlığı görevini en iyi şekilde yürüttüğüne dikkat çekti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da konuştuğu toplantıda, Tatar, Girne’nin turizmin başşehri olduğunu, KKTC için büyük önemi bulunduğunu belirten Tatar, Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün tecrübesiyle çok zor koşullarda dahi kentte güzel işler yaptığını takdirle izlediğini ifade etti. Güngördü’ye çıktığı bu yolda başarılar diledi.