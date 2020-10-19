Akıncı siyasi yaşamını noktaladı

Dün gecenin 45 yıllık siyasi yaşamının sonu olduğunu belirten Akıncı, neden bu göreve yeniden talip olduğunu daha önce anlattığını kaydetti ve “Ama olmadı, halkımızın sonuçta çok değişik etkenler altında vardığı bir sonuç söz konusundur, bu sonucu kabullenmeliyiz ve hayırlı olmasını dilememiz gerekiyor, ben da bunu yapıyorum” diye konuştu

Cumhurbaşkanı, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, seçimden galip çıkan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile bu sonucun çıkmasında rol oynayanları kutladı; “Bu sonucun elde edilmesi için yapılanları da yapanları da biliyorsunuz, yapanlar başardı, Sayın Tatar’a hayırlı olsun” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından, “Akıncı Gönüllüleri Ofisi”ne gelerek basına açıklama yaptı ve ardından dışarıya çıkarak kendisini alkışlayan destekçilerine hitaben de konuştu.

Çok uzun bir seçim süreci geçirdiklerini, Nisan’da yapılacak olan seçimlerin ancak Ekim ayında yapılabildiğini kaydeden Akıncı, bu seçim sürecinde neler yaşandığını hep anlattığını tekrar tekrar anlatmaya gerek olmadığını söyledi.

Bu süreçte neler yaşandığını görmeyen kalmadığını kaydeden Akıncı, bunun normal şartlarda gerçekleşmiş bir seçim olmadığını ifade etti.

Seçimden galip çıkan Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile bu sonucun çıkmasında rol oynayanları kutlayan Akıncı, “Bu sonucun elde edilmesi için yapılanları da yapanları da biliyorsunuz, yapanlar başardı, Sayın Tatar’a hayırlı olsun” diye konuştu.

Yemin töreni yapıldıktan sonra usulüne uygun şekilde Cumhurbaşkanlığı devrini yapacağını ifade eden Akıncı, tebrik etmek için Tatar’ı aradığını ama telefonu meşgul olduğu için konuşamadıklarını söyledi.

“45 YILLIK SİYASİ YAŞAMIMIN SONU”

Dün gecenin 45 yıllık siyasi yaşamının sonu olduğunu belirten Akıncı, neden bu göreve yeniden talip olduğunu daha önce anlattığını kaydetti ve “Ama olmadı, halkımızın sonuçta çok değişik etkenler altında vardığı bir sonuç söz konusundur, bu sonucu kabullenmeliyiz ve hayırlı olmasını dilememiz gerekiyor, ben da bunu yapıyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, halka da Tatar’a da sonucun hayırlı olmasını diledi ve Cumhurbaşkanlığı görevinde Tatar’a üstün başarılar diledi.

Akıncı, kararı ne olursa olsun Kıbrıs Türk halkına ve kendisine gönül vermiş, inanmış, çalışmış gönüllülere ve herkese de teşekkürlerini sundu.

Seçim sonucuna itirazda bulunmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Arkadaşlarımızla bir konuşalım, ben genellikle itiraz etmem, sonuçlara her zaman saygı duymuş bir insanım ama bu sonuçların nasıl elde edildiğini da söylemekten çekinmem, bunu da bu süreçte hep söyledim, hepiniz yaşadınız, görmeyen duymayan kalmadı, söylemeyen de görmediğinden dolayı değil, söylemek istemediğinden, ya da çekindiğinden söylememiştir ama içinden söylemiştir” dedi.

Akıncı, sandıklarda itiraz edilebilecek sonuçlar varsa bunu arkadaşlarıyla konuşup değerlendirebileceklerini ancak şu an için ’itiraz edeceğiz’ diye bir şey söylemek istemediğini belirtti.

“HANGİ BÖLGELERDE NE SONUÇLAR ALINDIĞI… BU SONUÇLARIN NASIL ALINDIĞI…”

Bir başka soruyu yanıtlarken de Akıncı, Tatar’la aralarında çok ciddi bir fark oluşmadığını ama nerelerde farklar oluştuğunun da görüldüğünü, bunun Kıbrıslı Türkler açısından öğretici olması gerektiğini, hangi bölgelerde ne sonuçlar alındığı ve bu sonuçların nasıl alındığının değerlendirilmesinde büyük fayda olduğunu kaydetti.

Bu ülkede siyasetin geleceğinin nasıl şekilleneceği açısından bu seçimlerin çok büyük dersler barındırdığını dile getiren Akıncı, “Ben 45 yıllık aktif siyasetten sonra bu akşam bu görevimi noktalıyorum, ama benden sonra çok genç arkadaşlarımız var onların bu siyaseti çok daha iyi noktalara götüreceklerine inanıyorum” dedi.

“KİMSENİN BU YOLLARA BİR DAHA TEVESSÜL ETMEMESİNİ DİLERİM”

Sabah oy kullandıktan sonra ifade ettiği, “İleride geriye dönük olarak 18 Ekim 2020 tarihine baktığımızda bugünü Kıbrıs Türk demokrasisinin ve iradesinin gurur günü olarak hatırlasınlar” şeklindeki dileğinin gerçekleşmediğini belirten Akıncı, ancak bu tür müdahalelerin bir daha yaşanmaması, kimsenin bu yollara bir daha tevessül etmemesini diledi. Kıbrıs Türk halkının bunlara layık olmadığını söyleyen Akıncı, bu süreçte yaşananların tarihe kara leke olarak geçeceğini, bunun övünç duyulacak bir şey olmadığını da ifade etti.

“Akıncı Gönüllüleri Ofisi”nin önünde toplanan destekçilerine de seslenen Akıncı, Kıbrıs Türk halkının yaşamının daha iyiye gitmesi için var gücüyle çalıştığını ve halktan gelen telkinle, çağdaş laik demokratik bir ülke için yeniden Cumhurbaşkanlığı’na aday olduğunu kaydetti.

“Ama bu sonuç çıktı” diyen Akıncı, o yönde bir bilginin kendisine gelmediğini ancak sandıklarda itiraz gerektiren bir durum varsa itiraz edeceğini de ifade etti.

Kendisine destek veren ve seçim sürecinde yanında olarak mücadele veren herkese teşekkürlerini ileten Akıncı, seçim normal şartlarda gerçekleşmiş olsaydı başarılı olmuş olacaklarını, bu durumun ortaya çıkmasını sağlayanların da bunu bildiğini vurguladı.

Akıncı, kendilerinin çok üstünde bir gücün kendileriyle yarıştığını da ifade ederek, “Gücümüz buna yetti, nerelerde ne çıktı, nasıl çıktı bu sonuçlar, bakan göz görür” dedi.

Geleceğe daha fazla sahip çıkmaları gerektiğini de dile getiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, aktif siyasette olanların, eksikliklerin daha çok ve bıkmadan usanmadan dile getirilmesi gerektiğini söyledi ve “45 yıllık tecrübemle hep yanınızda olacağım” dedi.

Akıncı, destekçilerinin taşkınlık yapmadan, sakin sakin dağılmasını da istedi.