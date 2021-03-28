"YDP 11 Nisan’dan sonra  “ben” kimliğinden çıkıp yeniden “biz” kimliğine dönecek"

“YDP şu anda biz tarafından kucaklanıyor, ancak Erhan Bey ve ekibi tarafından parçalanıyor” diyen YDP Genel Başkan adayı Zaroğlu, 11 Nisan’dan sonra YDP’nin “ben” kimliğinden çıkıp yeniden “biz” kimliğine döneceğini söyledi

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri ve Genel Başkan adayı Bertan Zaroğlu, YDP’nin 11 Nisan’dan sonra “ben” kimliğinden çıkıp yeniden “biz” kimliğine döneceğini söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri ve Genel Başkan adayı Bertan Zaroğlu Kanal T’de yayınlanan Ekopolitik Gündem isimli programda soruları yanıtladı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın sürekli olarak iddialarının boş çıktığını ve her fırsatta geri adım attığını ifade eden Zaroğlu, bu tutarsız tavırlar nedeniyle kendisinin partiyi daha ileri götürme adına aday olmaya karar verdiğini söyledi.

Arıklı’nın kaybedeceğini anladığı için birçok yola başvurduğunu ifade eden Zaroğlu, panik içerisinde yapılan açıklamaların da bunun en basit göstergesi olduğunu söyledi.

“MADEM KENDİNE GÜVENİYOR, ADAYLIĞIMDAN NEDEN RAHATSIZ?”

Arıklı’nın adaylık başvurusunu yaparken, 3 Bin 800 imzayı dile getirmesini ve kendisinin adaylıktan çekilmesini tavsiye etmesini anımsatan Zaroğlu, Arıklı’nın adaylığına imza atılmasının çok doğal olduğunu kendisinin dahi imza atabileceğini belirterek: “Madem kendine bu kadar güveniyor, adaylığımdan neden bu kadar rahatsızdır?” diye sordu.

Arıklı’nın Genel Başkan konumundayken kardeşinin Genel Başkan Yardımcısı olduğunu, ablasının da kadın kolları başkanlığı yaptığını ifade eden Zaroğlu, bu kişilerin hizmetleri olsa da genel olarak bu tutumun yanlış olduğunu kaydetti.

Yapılan atamalar konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten Zaroğlu, partiye mensup birçok donanımlı üye olmasına rağmen, Genel Başkan Arıklı’nın Parti Meclisi ve MYK’nın dahi fikrini almadan birtakım atamalara tek başına karar verdiğini belirtti.

“MECLİSTE’Kİ TARZ ARIKLI’NIN TARZIDIR, YDP’NİN DEĞİL”

Arıklı’nın zaman zaman yaptığı açıklamalarla amacının siyasi hayatını bitirmek ise bunu anlayabileceklerini ancak yapılan açıklamaların YDP’ye büyük zarar vermesini kabul edemeyeceklerini vurgulayan Zaroğlu: “Özellikle Meclis’te görülen tarz Erhan Bey’in tarzıdır, YDP’nin değil” dedi.

Zaroğlu, Arıklı’nın yanında hareket eden bazı kişilerin özellikle sosyal medyada bilinçsizce yaptıkları yorumlar ve hakaretlerin arada bir uçurum yarattığını dile getirdi.

Partinin genel başkan yardımcılarının görevden alınması sonrası Arıklı’nın “Ben kendi yol arkadaşlarımla yürüyeceğim” söyleminin bir parti genel başkanına yakışan bir tavır olmadığını söyleyen Zaroğlu: “Bana sorarsanız, benim yol arkadaşlarım Erhan Bey’in sekreterinden tüm üyelere kadar bütün YDP’lilerdir” dedi.

“YDP şu anda biz tarafından kucaklanıyor, ancak Erhan Bey ve ekibi tarafından parçalanıyor” diyen Zaroğlu, 11 Nisan’dan sonra YDP’nin “ben” kimliğinden çıkıp yeniden “biz” kimliğine döneceğini söyledi.

YDP’nin milletvekili çıkardığını ve o milletvekillerinin Başbakan Yardımcısı makamına geldiğini ifade eden Zaroğlu, bugün “ben kaybedersem çeker giderim” söyleminin, partiyi Başbakan Yardımcılığı makamına taşıyan seçmenine hakaret olacağını belirtti.

Bertan Zaroğlu, 11 Nisan sonrası Genel Başkanlığı döneminde parti tarafından yapılan atamaların tümünün gözden geçirileceğini ve liyakat sistemine dayanarak bu işleri gerçekten yapabilecek donanımlı kişilerin atamalarının yapılacağını dile getirdi.