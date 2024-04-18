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"Üstel özür dileyecek mi?"

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CTP Milletvekili Sami Özuslu, kasapların "fiyatlar 550 TL'yi geçmeyecek" emirnamesinden çekilmesi kararına işaret ederek "Üstel ve ilgili bakanlar göz göre göre kandırdıkları halktan özür dileyecekler mi?" dedi

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"Üstel özür dileyecek mi?"
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CTP Milletvekili Sami Özuslu, "halkı kandıran Ünal Üstel de özür dileyecek mi?" diye sordu.
Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Özuslu, şu ifadeleri kullandı:
Kasaplar Birliği, et kararnamesinin iptal edilmesi  kararı aldı. Birlik Başkanı Halil Akbıçak protokole imza atmasının yanlış olduğunu ifade ederek, "Et fiyat emirnamesinin önceden hazırlanarak yayına hazır hale getirildiğini, o güne kadar yapılan tartışmaların ve verilen sözlerin tam aksi yönde bir protokol metnine imza atmak durumunda bırakıldığını" söyledi ve kasaplardan özür diledi.
Peki ya bayram arifesinde 'ucuz et müjdesi' veren Başbakan Ünal Üstel ve ilgili bakanlar göz göre göre kandırdıkları halktan özür dileyecekler mi?
 
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