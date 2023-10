Üstel: -"Halktan kopmadık… Hep halkın içinde olduk..."

Başbakan Ünal Üstel “Biz halkımızın içinden çıkmış, halkımızla kucaklaşarak yürüyen bir hükümetiz. Hiç bir dönemde halktan kopmadık. Hep halkın içinde olduk. Her hafta köy ve beldelerimizi ziyaret ediyor, halkın beklentilerini ve taleplerini gündemimize alıyor ve sonuçlandırıyoruz." dedi

Başbakan Ünal Üstel, “Dünya ile kucaklaşmaya hazırlanıyoruz.” dedi.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel katıldığı bir televizyon programında, Meclis'in yeni yasama dönemi açılışı ve güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ünal Üstel, yeni yasama döneminin ülkeye ve halka hayırlar getirmesini dileyerek “Hükümetimiz, yaklaşık olarak bir buçuk yıldır görev yapıyor. Bu süre zarfında, yıllar boyu gerçekleştirilemeyen, pek çok yasal reformu hayata geçirdik. Büyük projeleri tamamlama noktasında kararlı ve cesur adımlar attık. Ülkemizin dünyaya açılan penceresi Yeni Ercan Havalimanı’nın açılması, su projesinin etaplarının bir bir tamamlanması, yol projelerinin tamamlanma aşamasına getirilmesi, ‘asrın ikinci en büyük projesi’ olacak elektrikte enterkonnekte sisteme geçişle ilgili attığımız ilk adımla devletimizin sadece bugününe değil, geleceğine de yön verecek önemli projelerdir.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, küresel ve dış ekonomik krizlerin, etkisiyle ekonomik sıkıntılar yaşandığına da çekerek şunları kaydetti:

“Bu sıkıntılı dönemde, halkımızın refah seviyesinin ve alım gücünün korunması, sektörlerimizin ayakta kalması için çok önemli destek paketlerini devreye soktuk.

Hayat pahalılığı uygulamasının zaman aralığını kısalttık, kamu çalışanlarımızı enflasyon oranında korumak için imkanlar dahilindeki her tür desteği sağladık, iş dünyamızın, sanayicimizin, üreticimizin, emekçimizin, çiftçimizin yanında durduk.

Sektörlerimize yönelik başlattığımız prim desteği uygulamalarımıza hala devam ediyoruz. İstihdam edilen bazı çalışanlarımızın yaşadığı mağduriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik iyileştirmeleri hayata geçirdik. İhtiyaç sahiplerine, sosyal yardım maaşı alanlara, engellilerimize tarihte görülmemiş maaş iyileştirmeleri yaptık.

Özetle, hükümet olarak elimizdeki tüm imkanlar çerçevesinde ve Türkiye'nin önemli katkıları ile halkımızın ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”



"Plansız büyümenin yarattığı sorunlar"



Başbakan Üstel ayrıca, ülkenin en büyük sıkıntılarından birinin veriye ve istatistiğe dayalı yani bilgiye dayalı olmayan plansız büyüme ve gelişmelerin yarattığı sorunlar olduğuna da vurgu yaptı.





"Bir diğer sıkıntı siyasi istikrarsızlık"



Üstel, bir diğer sıkıntının ise siyasi istikrasızlık olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

“Uzun süre devam edemeyen istikrasız hükümetler, yeni hükümetlerin bir önceki hükümetlerin başlattığı süreçleri devam ettirmemesi, çok kısa vadeli yapılan planlamalar, ülkenin uzun vadeli geleceğinin planlanması noktasında ciddi sıkıntılar yaratmıştır. Israrla ve üzerine basa basa istikrar dememizin sebebi de budur. Bunu gören ve bu konuda samimiyetle hareket eden hükümetimiz, 26 yıl sonra 4’üncü 5 yıllık kalkınma planının da hayata geçirilmesi için düğmeye basmıştır.

Biz de dahil olmak üzere, Meclis'te temsil edilen veya edilmeyen tüm siyasi partiler, kalkınmanın, planlı ve programlı bir şekilde olması noktasında hemfikirdirler. O yüzden 5 yıllık kalkınma planını önemsiyoruz ve 2024 yılının ilk çeyreğinde planı hayata geçirip vizyonumuzu bu veriler ışığında güncellemeyi hedefliyoruz. Devletimiz bu yıl 40. yaşında... Bu 40 yıllık süre içerisinde elde ettiğimiz kendi kendimizi yönetme deneyimimiz bizi belirli hedeflere ve noktalara taşıdı. Şimdi kazandığımız bu deneyimle daha güçlü bir 50. yıl vizyonunu ortaya koymalıyız. Ülkemiz adına yaşamsal bir önemi olan bu plan ortak akılla yürütülmeli ve tamamlanmalıdır. Önümüzdeki dönemde, en önemli projelerimizden biri de, ülke fiziki planını güncelleyerek buna bağlı olarak ülke imar planlarını, hem ülkeyi, hem çevreyi hem de ekonomik yaşamı koruyan bir anlayışla düzenlemek olacak.”

Başbakan Üstel, “2024 yılında tıpkı 2023 yılında olduğu gibi büyük ve önemli projeleri hayata geçireceğimiz bir yıl olacak.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Gençlerimizin en büyük sorunlarından biri olan, konut edinme sorununu ortadan kaldırabilmek adına, sosyal konut projelerini başlatıyoruz. Gençleri doğduğu topraklara bağlamak ve onların göç etmesinin önüne geçmek için kırsal kesim arsası dağıtımlarımız devam edecek. Ancak gençlerimize sadece kırsal konut vermekle kalmayacağız. Onlara o arsaların üzerine ev yapabilmeleri için de gerekli kredilerin verilmesi için başlattığımız çalışmaların sonuna geldik. Daha önceden dağıtılan kırsal kesim arsalarının alt yapılarını önemli ölçüde tamamladık. Bu konudaki sıkıntıları da ortadan kaldıracağız.

Ülkenin en yoğun trafik sıkıntısı yaşanan yolları Doğu Girne Çevre Yolu ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projelerimiz en öncelikli konularımızdan biri olacak. İstimlak süreçlerinin önemli bir bölümü tamamlandı. Projeler yakın bir gelecekte başlıyor. Ulaştırma alanında bu dönem içerisinde hayata geçireceğimiz sayısız yol iyileştirme ve yeni yol yapım çalışması da var.

Herkesin rahatsızlık duyduğu, farklı farklı dönemlerde yenilenen ancak istenilen noktaya gelmeyen yol aydınlatmalarının düzeltilmesi konusunda da girişim başlattık.”



-"Eğitim bir ülkenin vazgeçilmezidir... İhale süreçleri tamamlandı"



Eğitimin bir ülkenin vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, “Çocuklarımızın sağlıklı yapılarda eğitim görebilmeleri için halkımıza söz verdiğimiz yeni okul projeleri ve okulların yapısal manada güçlendirilme projeleri de bu yılın öncelikli projeleri arasında yer alacaktır. Güçlendirme projeleri için gerekli ihale süreçleri tamamlandı. Önümüzdeki birkaç günlük süre içerisinde projelere eş zamanlı şekilde başlanıyor.” dedi.



-"Halktan kopmadık… Hep halkın içinde olduk..."



Başbakan Ünal Üstel ayrıca, “Biz halkımızın içinden çıkmış, halkımızla kucaklaşarak yürüyen bir hükümetiz. Hiç bir dönemde halktan kopmadık. Hep halkın içinde olduk. Her hafta köy ve beldelerimizi ziyaret ediyor, halkın beklentilerini ve taleplerini gündemimize alıyor ve sonuçlandırıyoruz. Üretmeye, çalışmaya, halka hizmet etmeye yeni dönemde de devam edeceğiz." diye konuştu.

Tüm önemli reformların, projelerin ve çalışmaların hayata geçmesi için istikrarlı hükümetlerle devam etmenin olmazsa olmaz olduğunu bildiklerini kaydeden Üstel, " Hükümetimizin kurulmasının üzerinden bir buçuk yıllık bir süre geçti. Bu süre zarfında onlarca yıldır atılmayan adımları kararlılık, cesaret ve istikrar sayesinde attık. Türkiye ile imzaladığımız mali ve iktisadi işbirliği protokollerinin sağladığı katkı ile yeni dönemde de projelere kaynak sağlayacak, atılması gereken adımları atacak, yapılması gereken çalışmaları yürüteceğiz. Geçen dönem Meclis'imizi ve komitelerimizi çalıştırdık. Yeni dönemde de Meclis'i ve komiteleri çalıştıracağız. Halkımızın beklediği yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Üstel açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Sayın Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası yayımlanan bildiride altı çizilen konular, önümüzdeki dönemde yaşanacak önemli gelişmelerin de habercisi ve müjdecisi niteliğindedir. Bizler dünya ile kucaklaşma isteğimizi, dünyada hak ettiğimiz yeri alma talebimizi artık çok daha büyük bir özgüvenle ve daha güçlü bir sesle her platformda tekrarlıyoruz. Bu nedenle, eskiyen yasaların güncellenmesi için bir özel komite kuruldu. Komitemizin çalışmaları doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu fiziki planlamaları yeniden güncelleyeceğiz ve imar planlarını yapacağız.

Çünkü biliyoruz ki; dünya ile kucaklaşma, dünyada hak ettiğimiz yeri alma hedefini ortaya koyuyorsak ülkemizi bu kucaklaşmaya da hazır hale getirmeliyiz. Ülkemizi kalkındırmalı ve her konuda dünya ile yarışmaya ve rekabet etmeye hazır hale getirmeliyiz. Hükümetimiz görev süresi boyunca bu hedef doğrultusunda kararlılıkla hareket etmiştir. Yeni dönemde de bu hedef doğrultusunda tüm çalışmalarımızı hayata geçireceğiz.”