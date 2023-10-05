“4.5G ile daha güçlü bağlar” konulu fotoğraf yarışması KKTCELL ile FODER iş birliğinde yapılacak

Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) ile Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), “4.5G ile daha güçlü bağlar” sloganı ile gonuldenbagliyiz.biz platformunda yer alacak fotoğraf yarışması için iş birliği yaptı.

KKTCELL’den yapılan açıklamaya göre, yarışmaya başvuru sırasında Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin “Şampiyon Melekler Eğitim Bursu” projesine de bağış yapılacak.

Yarışma için düzenlenen iş birliği protokolü imza törenine; Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Başkanı Ramadan Gümüşok, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Dernek üyesi Esra Özberkman, Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ve ekibi katıldı.

-Küçüközdemir

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, dijital sosyal sorumluluk platformu gonuldenbagliyiz.biz üzerinden ilk kez yarışma düzenlenmesinden duyduğu heyecanı dile getirdi.

Yarışmaya başvuru gelirinin Şampiyon Meleklere bağış amacını taşımasının önemine değinen Küçüközdemir, “Bu yarışmanın amacının bir iyiliğe vesile olması ve 4.5G sürecinde de bu yarışmanın mottosunda da dediğimiz gibi “daha güçlü bağlar” söylemimiz ile de örtüşüyor. Çünkü 4.5G altyapı ve teknolojik olarak sağlayacağımız faydada sadece hızlı ve kesintisiz iletişimimizle değil aynı zamanda sosyal sorumluluk ve projelerimizde de daha güçlü bağlayacağımızı vurgulamıştık” dedi.

-Gümüşok

FODER Başkanı Ramadan Gümüşok da açıklamasında, yarışma ile tüm süreçlerin profesyonel ve dijital ortamdan yürütüleceğini kaydetti. Fotoğraflarla teknolojinin gücünü birleştirdiklerini ifade eden Gümüşok, fotoğraf sever herkesi gonuldenbagliyiz.biz platformu üzerinden yarışmaya katılmaya davet etti.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ise Kuzey Kıbrıs Turkcell ve FODER’e teşekkür ederek, herkesi yarışmaya davet etti. Şampiyon Melekler için ortak davalarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Karakaya, yarışmaya katılmak için yatırılacak bağışın “Şampiyon Melekler Eğitim Bursu” projesine farkındalık olarak katkı sağlayacağını ve şampiyonlar için atılan her adımın öneminin çok büyük olduğunu belirterek, bağış yapacak herkese teşekkür etti.

Yarışma takvimi ile detaylar şöyle:

“Şartnamenin duyurulması: 05 Ekim 2023 Perşembe

Fotoğrafların son teslim tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma

Seçici kurul değerlendirmesi: 31 Ekim 2023 Salı

Yarışma sonuçlarının açıklanması ve ödül töreni: 2 Kasım 2023 Perşembe

Ödül ve sergileme alanların listesi, e-mail, basın, sosyal medya ve internet vasıtasıyla duyurulacak.

Yarışma başvurusu ve şartnamesi için link: gonuldenbagliyiz.biz

Ödüller:

Birincilik ödülü 20 bin TL

İkincilik ödülü 10 bin TL

Üçüncülük ödülü 5 bin TL

Şampiyon Melekler jüri özel ödülü 3 bin TL ve 12 aylık 10 mbps Turkcell Ev İnterneti”