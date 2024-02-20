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Üstel, Azerbaycan'a gidiyor

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Üstel, Azerbaycan'a gidiyor
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Başbakan Ünal Üstel, Yeni Azerbaycan Partisi Başkan Yardımcısı Tahir Budagov’un davetlisi olarak, bugün, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gidiyor.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel, Azerbaycan’da Yeni Azerbaycan Partisi yetkililerinin yanısıra, KKTC-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik, "eğitim, turizm ve tarım başlıklarında üst düzeyde önemli temaslarda" bulunacak.
 
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