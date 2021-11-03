UBP'nin tüm ilçelerdeki Parti Meclisi üyeleri belli oldu

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) hafta sonu yapılan 22. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne girmeye hak kazanacak isimler açıklandı.UBP Genel Başkanının seçilmesinin ardından Parti Meclisi üyelerinin belirlenmesi için oy sayımı bugün itibariyle tamamlandı.
Bütün ilçelerde belirlenen Parti Meclisi üyelerini Kıbrıs Postası olarak an be an aktardık...
LEFKOŞA
Ulusal Birlik Partisi'nin 22'inci Olağan Kurultayı'nda Lefkoşa Parti Meclisi üyeleri belirlendi.
İşte kazananlar:
1 - Hakan Fellahoğlu
2- Halil Esendağlı
3- Kemal Oktar
4- Ahmet Savaşan
5- Aydın Soyer
6- Mehmet Aktunç
7-Süreyya Gürses
8- Hüseyin Paşa
9- Fisun Özsun
10- İsmail Kofalı
11- İbrahim Basri Kuyucuoğlu
12- Mevlüt Osmanoğlu
13- Menteş Aytaç
14- Mehmet Özçelik
15- Aydın Amca
16-Ahmet Keskin
Kadın Kotası
1- Özlem Uzun Sefer
2-Özen Hürses
3-Özlem Bendeşan
Gençlik Kotası
1- Aysel Töre
2-Orhan Sönmezer
3- Melis Müjde
GAZİMAĞUSA
Gazimağusa Parti Meclisi üyeliği kazanan adaylar da belli oldu.
Hüseyin Duvarcı
Gürsel Uzun
Dilaver Bilgen
Mehmet Ekşici
Özgür Dedeoğlu
Raşit Şah
Ahmet Dinçer
İlter Tekbıyık
Hasan Onalt
Erdoğan Özkan
Ziya Kasım
Hilmi Öztemiz
Ümit Çağlıyan
Kadın Kotası
Elif Adiç
Neriman Durdu Kaşif
Feride Altunsoy
Gençlik kotası
Murat Uzun
Mehmet Topçu
Mehmet Taşkıranlar
GİRNE PM ÜYELERİ
Atilla Mahmutoğlu
Hakan Denizalp
Sultan Sonay
Hüseyin Kayım
Halit Soytürk
Hasan Eratal
Hasan Uzun
Murat Karalar
Mehmet Terzioğlu
Mustafa Kırılmaz
Özge Kardana Atlı (Kadın Kotası)
Zalihe Damdelen (Kadın Kotası)
Tuğçe Altan (Gençlik Kotası)
Hüsrev Tancer (Gençlik Kotası)
İskele PM üyeleri
Salahi Serakıncı, Ümit Dolu, Halil İbrahim Orun, Mehmet Ziya Tolgan, Ramazan Arslan, Emine Uzun ve Özgün Aydıntan İskele PM üyesi oldu.
Güzelyurt PM üyeleri
Ali Kandulu, Süleyman Aldağ, İnal Uzun, Türel Özdaş, Pembe Gertik ve Fuat Özcan Güzelyur PM üyesi olarak seçildi.
Lefke PM Üyeleri
Tahsin Sabit, Ömür Ekendal, Sonay Lord ve Hasip Uluhan ise Lefke PM üyesi olarak seçildi.