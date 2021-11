UBP'nin tüm ilçelerdeki Parti Meclisi üyeleri belli oldu

UBP'nin hafta sonu yapılan 22. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne girmeye hak kazanacak isimler 3 günlük sayım sürecinin ardından belli oldu

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) hafta sonu yapılan 22. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne girmeye hak kazanacak isimler açıklandı.

UBP Genel Başkanının seçilmesinin ardından Parti Meclisi üyelerinin belirlenmesi için oy sayımı bugün itibariyle tamamlandı.Bütün ilçelerde belirlenen Parti Meclisi üyelerini Kıbrıs Postası olarak an be an aktardık...Ulusal Birlik Partisi'nin 22'inci Olağan Kurultayı'nda Lefkoşa Parti Meclisi üyeleri belirlendi.İşte kazananlar:1 - Hakan Fellahoğlu2- Halil Esendağlı3- Kemal Oktar4- Ahmet Savaşan 5- Aydın Soyer6- Mehmet Aktunç7-Süreyya Gürses8- Hüseyin Paşa9- Fisun Özsun10- İsmail Kofalı11- İbrahim Basri Kuyucuoğlu12- Mevlüt Osmanoğlu13- Menteş Aytaç14- Mehmet Özçelik15- Aydın Amca16-Ahmet Keskin1- Özlem Uzun Sefer2-Özen Hürses3-Özlem Bendeşan1- Aysel Töre2-Orhan Sönmezer3- Melis MüjdeGazimağusa Parti Meclisi üyeliği kazanan adaylar da belli oldu.Hüseyin DuvarcıGürsel UzunDilaver BilgenMehmet EkşiciÖzgür DedeoğluRaşit ŞahAhmet Dinçerİlter TekbıyıkHasan OnaltErdoğan ÖzkanZiya KasımHilmi ÖztemizÜmit ÇağlıyanElif AdiçNeriman Durdu KaşifFeride AltunsoyMurat UzunMehmet TopçuMehmet TaşkıranlarAtilla MahmutoğluHakan DenizalpSultan SonayHüseyin KayımHalit SoytürkHasan EratalHasan UzunMurat KaralarMehmet TerzioğluMustafa KırılmazÖzge Kardana Atlı (Kadın Kotası)Zalihe Damdelen (Kadın Kotası)Tuğçe Altan (Gençlik Kotası)Hüsrev Tancer (Gençlik Kotası)Salahi Serakıncı, Ümit Dolu, Halil İbrahim Orun, Mehmet Ziya Tolgan, Ramazan Arslan, Emine Uzun ve Özgün Aydıntan İskele PM üyesi oldu.Ali Kandulu, Süleyman Aldağ, İnal Uzun, Türel Özdaş, Pembe Gertik ve Fuat Özcan Güzelyur PM üyesi olarak seçildi.Tahsin Sabit, Ömür Ekendal, Sonay Lord ve Hasip Uluhan ise Lefke PM üyesi olarak seçildi.