banner875
banner815
Kıb-Tek uyardı
Kıb-Tek uyardı
13 0
Scooterliler kurallara uymalı
Scooterliler kurallara uymalı
8 0
 
34 0
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
19 0
22 0
Bu gıdalar stres seviyesini azaltıyor
Bu gıdalar stres seviyesini azaltıyor
23 0
28 0
banner878

UBP'nin belediye başkan adayları açıklandı

banner476

banner825
UBP'nin belediye başkan adayları açıklandı

Ulusal Birlik Partisi’nin 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimin de adayları belli oldu.
İşte adaylar:

1. Lefkoşa Türk Belediyesi: Sadık Gardiyanoğlu

2. Gazimağusa Belediyesi: Erdal Özcenk

3. Girne Belediyesi: Nidai Güngördü (Bağımsız)

4. Güzelyurt Belediyesi: Mahmut Özçınar

5. İskele Belediyesi: Hasan Sadıkoğlu

6. Lefke Belediyesi: Adil Özgey

7. Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi: Ebru Törehan

8. Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi: Fırat Ataser (Bağımsız)

9. Erenköy-Karpaz Belediyesi: Hamit Bakırcı

10. Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi: Fatma Çimen Tuğlu

11. Geçitkale-Serdarlı Belediyesi: Halil Kasım

12. Mesarya Belediyesi: Kürşat Özer

13. Gönyeli-Alayköy Belediyesi: Hüseyin Amcaoğlu

14. Yeniboğaziçi Belediyesi: Mustafa Zurnacılar (Bağımsız)

15. Çatalköy-Esentepe Belediyesi: Cemal Erdoğan (Bağımsız)

16. Dikmen Belediyesi: Niyazi Öztürk

17. Tatlısu Belediyesi: Hayri Orçan (DP)

18. Beyarmudu Belediyesi: İlker Edip

banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.