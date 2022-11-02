UBP'nin belediye başkan adayları açıklandı

Ulusal Birlik Partisi’nin 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimin de adayları belli oldu.

İşte adaylar:

1. Lefkoşa Türk Belediyesi: Sadık Gardiyanoğlu

2. Gazimağusa Belediyesi: Erdal Özcenk

3. Girne Belediyesi: Nidai Güngördü (Bağımsız)

4. Güzelyurt Belediyesi: Mahmut Özçınar

5. İskele Belediyesi: Hasan Sadıkoğlu

6. Lefke Belediyesi: Adil Özgey

7. Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi: Ebru Törehan

8. Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi: Fırat Ataser (Bağımsız)

9. Erenköy-Karpaz Belediyesi: Hamit Bakırcı

10. Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi: Fatma Çimen Tuğlu

11. Geçitkale-Serdarlı Belediyesi: Halil Kasım

12. Mesarya Belediyesi: Kürşat Özer

13. Gönyeli-Alayköy Belediyesi: Hüseyin Amcaoğlu

14. Yeniboğaziçi Belediyesi: Mustafa Zurnacılar (Bağımsız)

15. Çatalköy-Esentepe Belediyesi: Cemal Erdoğan (Bağımsız)

16. Dikmen Belediyesi: Niyazi Öztürk

17. Tatlısu Belediyesi: Hayri Orçan (DP)



18. Beyarmudu Belediyesi: İlker Edip