UBP'nin belediye başkan adayları açıklandı

Ulusal Birlik Partisi’nin 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimin de adayları belli oldu.
İşte adaylar:
1. Lefkoşa Türk Belediyesi: Sadık Gardiyanoğlu
2. Gazimağusa Belediyesi: Erdal Özcenk
3. Girne Belediyesi: Nidai Güngördü (Bağımsız)
4. Güzelyurt Belediyesi: Mahmut Özçınar
5. İskele Belediyesi: Hasan Sadıkoğlu
6. Lefke Belediyesi: Adil Özgey
7. Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi: Ebru Törehan
8. Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi: Fırat Ataser (Bağımsız)
9. Erenköy-Karpaz Belediyesi: Hamit Bakırcı
10. Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi: Fatma Çimen Tuğlu
11. Geçitkale-Serdarlı Belediyesi: Halil Kasım
12. Mesarya Belediyesi: Kürşat Özer
13. Gönyeli-Alayköy Belediyesi: Hüseyin Amcaoğlu
14. Yeniboğaziçi Belediyesi: Mustafa Zurnacılar (Bağımsız)
15. Çatalköy-Esentepe Belediyesi: Cemal Erdoğan (Bağımsız)
16. Dikmen Belediyesi: Niyazi Öztürk
17. Tatlısu Belediyesi: Hayri Orçan (DP)
18. Beyarmudu Belediyesi: İlker Edip