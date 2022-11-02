Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü Galatasaray-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, Nef Stadı'nda yapılacak derbide Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Süper Lig'de 13. haftanın programı ve maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

4 Kasım Cuma

20.00 HangiKrediÜmraniyespor-CorendonAlanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı) - Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan) - Ümit Öztürk

5 Kasım Cumartesi

14.30 BitexenGiresunspor-İstanbulspor (Çotanak) - Sarper Barış Saka

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef) - Halil Umur Meler

6 Kasım Pazar

14.30 Gaziantep FK-YukatelKayserispor (Kalyon) - Erkan Özdamar

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (CorendonAirlines Park Antalya) - Abdulkadir Bitigen

20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı) - Zorbay Küçük

7 Kasım Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker) - Hüseyin Göçek

20.00 AtakaşHatayspor-MedipolBaşakşehir (Yeni Hatay) - Suat Arslanboğa

