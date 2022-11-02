Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, Nef Stadı'nda yapılacak derbide Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.
Süper Lig'de 13. haftanın programı ve maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
4 Kasım Cuma
20.00 HangiKrediÜmraniyespor-CorendonAlanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı) - Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan) - Ümit Öztürk
5 Kasım Cumartesi
14.30 BitexenGiresunspor-İstanbulspor (Çotanak) - Sarper Barış Saka
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef) - Halil Umur Meler
6 Kasım Pazar
14.30 Gaziantep FK-YukatelKayserispor (Kalyon) - Erkan Özdamar
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (CorendonAirlines Park Antalya) - Abdulkadir Bitigen
20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı) - Zorbay Küçük
7 Kasım Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker) - Hüseyin Göçek
20.00 AtakaşHatayspor-MedipolBaşakşehir (Yeni Hatay) - Suat Arslanboğa
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