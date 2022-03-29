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Töre: Devletin varlığı ve bağımsızlığı her şeyden esastır

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Töre, Kıbrıs Türk gençliğinin milli şuur ve TMT ruhuyla yetişmesini arzuladıklarını kaydederek: “Geçmişini unutan, büyüklerini bilmeyen insanlar gelecekte de yanılgıya düşebilirler” diyerek, bu yanılgının da zaman içerisinde kazanılanları kaybettirmeye götürebileceğine dikkat çekerek, devletin varlığı ve bağımsızlığının her şeyden esas olduğunu vurguladı

Töre: Devletin varlığı ve bağımsızlığı her şeyden esastır

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bazı muharip derneklerin temsilcilerini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre Meclis Başkanlığı makamında gerçekleşen kabulde Erenköy Mücahitler Derneği As Başkanı Ahmet Yıldırım, Türk Mukavemet Teşkilatı Girne Şube Merkez Başkanı Erdil Aydınova, Yönetim Kurulu üyesi Çetin Gürçağ ve Emekli Komutanlar Derneği Başkanı Hüseyin Kamil yer aldı.

Kabulde heyet üyeleri; Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) mensuplarına gazilik unvanı verilmesi, törenlerde TMT Derneği’nin diğer muharip derneklerden ayrı muameleye tabi tutulması ve okullarda milli şuur derslerinin verilmesi gibi konularda istemlerini Başkan Töre’ye aktardı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de kabulde yaptığı konuşmada, yapılan tüm talepleri doğru bulduğunu ve bu konuda üzerine düşen görevi de yerine getireceğini kaydetti.

Töre, Kıbrıs Türk gençliğinin milli şuur ve TMT ruhuyla yetişmesini arzuladıklarını kaydederek: “Geçmişini unutan, büyüklerini bilmeyen insanlar gelecekte de yanılgıya düşebilirler” dedi.

Bu yanılgının da zaman içerisinde kazanılanları kaybettirmeye götürebileceğine değinen Töre, bundan dolayı bugünlere nasıl gelindiğin her daim bilinmesi gerektiğini söyledi.

“Devletimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkmamız gerekir” diyen Töre, devletin varlığı ve bağımsızlığının her şeyden esas olduğunu vurguladı.

Töre, Kıbrıs Türk halkının refah ve mutluluğunun, devletten memnuniyetinin arttırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade ederek yeni görevde olan hükümet ile birlikte bu hususlarda gayret gösterileceğine olan inancını dile getirdi.

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