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TDP, Meclis’e araştırma önergesi sundu

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bugün Meclis’te yaptığı açıklamada, “seçim dönemi yaşanan açık ve aleni müdahalelerle” ilgili TDP milletvekillerinin imzasıyla araştırma önergesi sunduklarını belirtti

TDP, Meclis’e araştırma önergesi sundu
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), “Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaşanan müdahalelerle” ilgili olarak Meclis’e araştırma önergesi sunduğunu açıkladı.
TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bugün Meclis’te yaptığı açıklamada, “seçim dönemi yaşanan açık ve aleni müdahalelerle” ilgili TDP milletvekillerinin imzasıyla araştırma önergesi sunduklarını belirtti.
 “Seçim öncesinde başlayan halkın karar alma süreçlerini etkilemeye yönelik girişimlerin, Kıbrıs Türk halkının iradesine zarar verdiğini” kaydeden Özyiğit, TDP milletvekillerinin imzasıyla, seçimlerde yaşanan “aleni müdahalelerin” araştırılması için gerekli süreci başlattıklarını kaydetti. 
Meclise sunulan önergede şu ifadelere yer verildi: 
“11 Ekim 2020 tarihinde birinci turu, 18 Ekim 2020 tarihinde ise ikinci turu gerçekleştirile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, halkın karar alma süreçlerine antidemokratik ve siyasi etik dışı bir şekilde müdahale edilmesinin araştırılması ile ilgili Meclis Araştırma Önergesini İçtüzüğün 113’üncü maddesi uyarınca öneri Araştırma Komitesi kurulması yönünde desteğinizi bekler, saygılar sunarız.” 
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