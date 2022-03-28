banner762
banner815
2022 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu
2022 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu
19 0
34 0
 
Patates üreticisi sıkıntılı
Patates üreticisi sıkıntılı
20 0
Ankara’da kaynak arayışı
Ankara’da kaynak arayışı
26 0
Yenicami, gol yağdırdı
Yenicami, gol yağdırdı
22 0
Gençler rövanşı aldı
Gençler rövanşı aldı
72 0
Maseratti’nin yeni SUV’u Grecale
Maseratti’nin yeni SUV’u Grecale
20 0
banner797
banner794

Sucuoğlu "Ekonomik protokol KKTC için bu dönemde yaşamsal anlamda çok önemli"

banner476

Sucuoğlu "Ekonomik protokol KKTC için bu dönemde yaşamsal anlamda çok önemli"

Başbakan Faiz Sucuoğlu yaptığı açıklamada ülke için hayati öneme sahip ekonomik protokole yönelik çalışmaların devamı ve sonuçlandırılması için Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ve teknik heyetler düzeyinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu açıkladı. Bu kapsamda çalışma ziyareti için Maliye Bakanı Sunat Atun’un Ankara’da temaslarda bulunacağını belirten Başbakan daha sonra protokolü sonuçlandırmak ve imzalamak için kendisinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay ile biraraya geleceğini söyledi.

Ekonomik protokolün KKTC için bu dönemde yaşamsal anlamda çok önemli olduğunu belirten Sucuoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile sürekli yakın temas içerisindeyiz amacımız kısa sürede protokolün imzalanması ve yürürlüğe girmesi.  Bu konuda Kıbrıs Türk halkından desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Kıbrıs işlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ülkemiz ve halkımız adına teşekkür ederim” dedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.