Sucuoğlu "Ekonomik protokol KKTC için bu dönemde yaşamsal anlamda çok önemli"

Başbakan Faiz Sucuoğlu yaptığı açıklamada ülke için hayati öneme sahip ekonomik protokole yönelik çalışmaların devamı ve sonuçlandırılması için Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ve teknik heyetler düzeyinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu açıkladı. Bu kapsamda çalışma ziyareti için Maliye Bakanı Sunat Atun’un Ankara’da temaslarda bulunacağını belirten Başbakan daha sonra protokolü sonuçlandırmak ve imzalamak için kendisinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay ile biraraya geleceğini söyledi.

Ekonomik protokolün KKTC için bu dönemde yaşamsal anlamda çok önemli olduğunu belirten Sucuoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile sürekli yakın temas içerisindeyiz amacımız kısa sürede protokolün imzalanması ve yürürlüğe girmesi. Bu konuda Kıbrıs Türk halkından desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Kıbrıs işlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ülkemiz ve halkımız adına teşekkür ederim” dedi.