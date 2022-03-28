Toplu taşımacılığın iyileştirilmesi için proje çalışması başlatıldı

Proje ile “KKTC sınırları içerisinde yürütülmekte olan toplu taşıma hizmetlerinin fizibilite raporunun hazırlanması ve toplu taşımayı iyileştirmeye yönelik önerilerin sunulması” amaçlanıyor

Toplu Taşıma Master Planının hazırlanmasında kılavuzluk edecek olan “KKTC Toplu Taşıma Etüt Entegrasyon ve Dönüşüm Projesi” ile ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya Kayseri Ulaşım A.Ş. yetkilileri tarafından çevrimiçi sunum yapıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, projenin tamamlanmasıyla birlikte bakanlığın toplu taşıma ile ilgili yeni bir işletim planı ve idari yapılanma konusunda önerilere sahip olacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Arıklı, KKTC Toplu Taşıma Master Planı’nın hazırlıklarına katkı koyan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Ulaşım A.Ş.’ye teşekkür ederken “KKTC’de güvenli, kaliteli, yüksek standartlı, modern ve entegre bir ulaşım sistemi oluşturma çalışmaları çerçevesinde, bu alanda çeşitli ödülleri bulunan Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin bilgi ve tecrübesinden faydalanabilmek bizim için büyük bir şanstır” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen sunumda, Bakanlık Müsteşarı Enver Öztürk, Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve Trafik Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil de hazır bulundu.

Kayseri Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Mehmet Canbulut, Kayseri Ulaşım A.Ş Genel Müdür Yardımcısı M.Akif Erdoğan ve Ulaşım Danışmanı Feyzullah Gündoğdu tarafından yapılan sunumda, KKTC Toplu Taşıma Etüt Entegrasyon ve Dönüşüm Projesinde gelinen aşama ve hedeflerle ilgili bilgi verildi, ardından Bakan Arıklı’nın soruları yanıtlandı. Proje ile “KKTC sınırları içerisinde yürütülmekte olan toplu taşıma hizmetlerinin fizibilite raporunun hazırlanması ve toplu taşımayı iyileştirmeye yönelik önerilerin sunulması” amaçlanıyor.

Sunumda KKTC’deki toplu taşıma ile ilgili saha gözlemleri sırasında yapılan tespit ve karşılaşılan sorunlar sıralanırken, sürdürülebilir bir sistem oluşturulması için proje kapsamında yapılacak planlamalar ve öneriler konusunda da bilgi verildi.