“Seçim sonrası 5’li görüşme gündeme gelecek”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gayri resmi beşli toplantının gündeme geleceğini, BM Genel Sekreteri’nin bu konuda çalışma yapma taahhüdü olduğunu ifade etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları dışındaki Lefkoşa kazası muhtarlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akıncı, muhtarların sorunlarını dinledi ve gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı.

Akıncı, 1976-1990 yılları arasında 14 yıl belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsatarak, muhtarların verdiği hizmetin önemini en iyi bilen kişilerden biri olduğunu kaydetti. Muhtarların, yerel yönetimlerin en önemli temel taşlarından olduğuna dikkat çeken Akıncı, halkın içinde görev yapan muhtar ve belediye başkanlarının, halkın sorunlarına yakinen şahit olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu açıdan da muhtarların görevinin önemine dikkat çekti ve muhtarların sorunlarına kulak vermek gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında Covid-19 salgını nedeniyle Nisan ayından Ekim ayına ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkenin seçim sürecini geride bırakarak bir an önce halka hizmete odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gayri resmi beşli toplantının gündeme geleceğini, BM Genel Sekreteri’nin bu konuda çalışma yapma taahhüdü olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs sorununun çözülmesinin bölge istikrarına katkı koyacağını kaydetti.

Akıncı, bölgesel denklemde Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin de kimse tarafından dışlanamayacağını vurguladı.

Görevde olduğu süre boyunca bağımsız ve tarafsız Cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirmek için çok uğraştığını dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, Ombudsman ve YÖDAK Başkanı atamasını ve Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral’ın görev süresini uzatmasını buna örnek gösterdi.

“2009’da parti siyasetine son verdiğini ve 2015’e kadar tarafsız kaldığını” dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanı’nın görevini bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirmesinin önemini vurguladı.

Akıncı, “Cumhurbaşkanlığı, parti başkanlığı makamı değil. Bu iş parti başkanlığı yapmaya benzemiyor. Cumhurbaşkanlığının bağımsız ve tarafsız kimliğinin büyük önemi var” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni dönemde de halkın takdiri ile göreve devam edeceğine inandığını belirterek, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yerel yönetimler birimini hayata geçireceğini, halka layık olmak ve muhtarlarla inşa edilen olumlu ilişkiyi devam ettirmek için tüm çabayı göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, muhtarların da yaptıkları konuşmalarda, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görev süresi boyunca bağımsız ve tarafsız kaldığını gözlemlediklerini ve muhtarlara gösterilen ilgiden memnun olduklarını” dile getirdiler. Açıklamada, “muhtarların, yeni dönemde Cumhurbaşkanı ve muhtarlar arasındaki diyalogun artarak devam etmesi” temennisinde bulundukları da belirtildi.



