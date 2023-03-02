Cumhuriyet Meclisi’nde Doğal Afet ve Depremle ilgili mevzuatın düzenlenmesine ilişkin oluşturulan Geçici ve Özel (ad-hoc) Komite üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, “Bizi doğal afetlerin yıkıcı etkisinden koruyacak olan şey önlemleri hayata geçirmektir!” dedi.

Savaşan kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “G örevimiz bitmedi; tam tersine yeni başlıyor. Önlemli olan kağıt üzerinde saptamalar yapmak veya önlemler almak değildir! Önemli olan ve bizi doğal afetlerin yıkıcı etkisinden koruyacak olan şey önlemleri hayata geçirmektir.” ifadelerini kullandı.

İSİAS Otel’de hayatını kaybeden çocuklar ve yurttaşlar konusuna da işaret eden Ahmet Savaşan, “İSİAS Otel’de hayatını kaybeden çocuklarımız ve yurttaşlarımızın acısını hafifletmeyecek olsa da yasal gelişmeleri yakından takip etmek ve yargı sürecine müdahil olmak için çalışıyoruz. Milletvekilleri olarak üzerimize düşen önemli görevin bilincindeyiz. Bu görevi büyük bir hassasiyetle yerine getirecek ve süreci gözlem altında tutacağız.” dedi.



Ahmet Savaşan’ın mesajı şöyle:

“Acılarımızı kalbimize gömdük; onlarla yaşamaya devam edeceğiz. Olası bir deprem ve diğer doğal afetlerin zararlarını en aza indirmek için hemen çalışmaya başlamak lazımdı; başladık. Önce, doğal afetlerin zararlarını azaltmak için acil olarak yapılması gerekenleri saptadık: Okullardan başlayarak kamu binaları incelenecek ve yapılması gerekenler belirlenecek. Doğal afetlere müdahale için gerekli ekip ve ekipman güçlendirilecek. Gerek ülkemizdeki tespit ve müdahalelerin etkin bir şekilde yapılması ve kurulacak yeni yapının sürdürülebilir olabilmesi, gerekse de Türkiye’de deprem bölgelerindeki barınma ihtiyaçları ile ülkemizde öğrenim gören depremzede öğrencilerimize destek verilebilmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Büyün bu düzenlemeleri katılımcı bir anlayışla yapmaya kararlıyız. Bunları yapabilmek için sadece kararlılık yetmiyor! Kaynak da gerekiyor… İlk aşamada devlet bütçesinden ayrılabilecek kaynağı değerlendirdik. Yetmiyor… Acil harcamalar için halkımızın katkısına da ihtiyaç duyuluyor. Bu katkının gönüllülük esasına göre alınmasını ön görüyoruz… Ayrıca İsias Otel’de hayatını kaybeden çocuklarımız ve yurttaşlarımızın acısını hafifletmeyecek olsa da yasal gelişmeleri yakından takip etmek ve yargı sürecine müdahil olmak için de çalışıyoruz. Milletvekilleri olarak üzerimize düşen önemli görevin bilincindeyiz. Bu görevi büyük bir hassasiyetle yerine getirecek ve süreci gözlem altında tutacağız. Görevimiz bitmedi; tam tersine yeni başlıyor. Önlemli olan kağıt üzerinde saptamalar yapmak veya önlemler almak değildir! Önemli olan ve bizi doğal afetlerin yıkıcı etkisinden koruyacak olan şey bu önlemleri hayata geçirmektir. İnsanlarımızı doğal afetlerden koruyacak önlemleri hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki hükümetimizin meclisteki siyasi partiler yanında bütün paydaşların katkıları ile yaptığı çalışmalar halkımızın desteğiyle başarıya ulaşacaktır.”

