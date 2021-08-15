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Özersay: Kimse bu acıları bir daha yaşamasın

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Özersay: Kimse bu acıları bir daha yaşamasın
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Taşkent şehitlerini anarak, “Dilerim dini, dili, görüşü, milliyeti ne isterse olsun kimse bir daha bu acıları yaşamasın” dedi.
Özersay, yayımladığı mesajda, “Bugün Taşkent’teyiz, 47 yıl önce bir savaş suçu hatta insanlığa karşı suç işlenerek sevenlerinden koparılan Taşkent şehitlerimizi anıyoruz. Zaman akıp gidiyor, acı ve hüzün şekil değiştiriyor ama kaybolmuyor, dinmiyor. Dilerim dini, dili, görüşü, milliyeti ne isterse olsun kimse bir daha bu acıları yaşamasın” ifadelerini kullandı.
 
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