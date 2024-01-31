Ortak zemin arayışı

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuéllar, liderlerle bir araya geldi. Cuéllar, Kıbrıs’ta liderlerin ortak zemin bulunması için “elinden geleni yapacağını” söylerken, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonundan geri adım atmayacağını belirtti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar’ı kabul etti.

Tatar-Holguín görüşmesi, dün saat 11.30’da başladı ve 13.30 sıralarında sona erdi.

Tatar ile iki saat süren görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığından çıkışında Kolombiyalı diplomat Holguín basına kısa bir açıklama yaptı.

María Ángela Holguín Cuéllar, Kıbrıs’ta liderlerin ortak zemin bulunması için “elinden geleni yapacağını” söyledi.

Holguín, Kıbrıs’taki temasları kapsamında sadece liderleri değil, ayrıca insanları ve sivil toplumu da dinleyeceğini ifade ederek, Kolombiya’da kendisinin de müdahil olduğu barış sürecinde öğrendiği en önemli şeyin insanları dinlemek olduğunu vurguladı.

Tatar ile “çok iyi” bir görüşme yaptıklarını ifade eden Holguín, Genel Sekreter’in kendisini Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atamasının ardından Kıbrıs’a ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini, ortak bir zemin bulunması için elimden geleni yapmaya çalışacağını söyledi.

Holguín, “Burada yapacağım; buradaki insanları, sivil toplumu dinleyeceğim, insanların gerçekten ne istediğini dinleyeceğim. Kolombiya’da müdahil olduğum barış sürecinden sonra öğrendiğim en önemli şey dinlemek idi. Ama sadece liderleri değil, insanları ve sivil toplumu da dinlememiz gerekiyor” dedi.

Holguín, liderlerin ortak zemin bulmasına yardımcı olmak, bunu kolaylaştırmak için burada olduklarını belirterek, “Bunu yapmaktan çok mutluyum. Liderlerin geçmişteki çabalarını takdirle karşılıyorum. Artık geleceği düşünmeliyiz” dedi.

TATAR

Görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar ise görüşmede daha fazla kendisinin konuştuğunu Holguin’in ise dinlediğini kaydetti.

Tatar “Kıbrıs meselesi uluslararası ve yıllarca süren bir sorun. Kendisine geçmişimizi anlattım. Bu adada yaşananları anlattım. Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksızlıkları anlattım. 1963 öncesini anlattım” dedi. Kıbrıs meselesinin bazılarının iddia ettiği gibi 50 yıl değil, 60 yıldır devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, Holguin’e Kıbrıs Türk halkının hala acımasız ambargolar, izolasyonlar ve ciddi anlamda kısıtlamalarla mücadele ettiğini anlattığını söyledi.

Görüşmede son günlerde gündemde olan mal satışları ile ilgili dava konusunu da gündeme getirdiğini belirten ,“İnsanları tedirgin etmenin hiçbir anlamı yok. Burada Taşınmaz Mal Komisyonu var.” diye konuştu.

“Ortak zemin aramaya gelmişse, Kişisel Temsilcinin tüm bu konular hakkında da bilgisi olması gerektir” diyen Cumhurbaşkanı, ortak zemin olabilmesi için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün olması gerektiğini vurguladı.

Yıllarca federal temelde bir çözüm bulabilmek için süren müzakerelerin boşa çıktığını, çünkü karşı tarafın zenginlikleri ve yönetimi eşitlik temelinde Kıbrıs Türkü ile paylaşmak istemediğini ifade etti. Rumların tek taraflı olarak AB’ye alınmasının uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu anımsatan Tatar, “Kıbrıs’ta adil kalıcı bir anlaşma olabilmesi için Kıbrıs Türk halkının var olan egemenliğinin kabul edilmesi gerekmektedir. AB’ye girmeden önce belki federal temelde bir müzakere süreci götürülebilirdi ancak Rum tarafının AB’ye girmesi ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’nin dışında kalması ile artık bizlerin egemenliğinin tescil edilmesi esastır. Bundan geri adım atmamız mümkün değildir. Eşit uluslararası statü iki devletin işbirliği anlamındadır. Tanınmayabiliriz ama buradaki devletin varlığını hiç kimse inkar edemez” diye konuştu.

Kişisel temsilcinin ortak zemin olup olmadığı konusunda çalışmalar yürüteceğini, Atina, Londra ve Ankara’da görüşmeler yapacağını kaydeden Tatar, temsilcinin Mart ayı içinde yeniden adaya dönerek liderlerle görüşeceğini belirtti. Holguin’e çalışmalarında başarı dileyen Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunun net olduğunu ve geri adım atmanın söz konusu olmadığını vurguladı.

Bir soru üzerine; seçildikten sonra ortaya koyduğu yeni siyasetin Türkiye tarafından da benimsendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, “egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul edilirse tekrar müzakere masasına geleceğimiz yönündeki pozisyonumuzda kararlıyız. Beni Hristodulidis ile bir masaya çekmek ve Crans Montana’dan kalındığı yerden devam ediyormuş gibi bir algı yaratmak kabul edebileceğimiz bir şey değildir” dedi. Cumhurbaşkanı , Kişisel Temsilci Holguin’i başarılı olmak istiyorsa tarafsız olması gerektiği konusunda uyardığını da belirtti.

