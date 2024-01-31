“Çözüm için elimden geleni yapacağım”

Rum lider Hristodulidis’le görüşen Cuellar, “Kıbrıs sorununa iyi bir çözüm bulunması için elinden geleni yapacağı” mesajını verdi

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar dün sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştü.

Görüşme sonrasında Rum Başkanlık Sarayı çıkışında açıklamada bulunan Holguin, “Kıbrıs sorununa iyi bir çözüm bulunması için elinden geleni yapacağı” mesajını verdi.

Holguin, “Kıbrıs’ta temaslarının ilk günü olduğunu ve yıllarca uzlaşmazlıkların olduğu bir ülkeden geldiğini ve uzlaşıya varılmasını sağlayan müzakere gurubunun içinde yer aldığını” belirterek “Kıbrıs’ta iyi bir çözüme ulaşılması için işbirliği yapabileceğini, elinden gelenin en iyisini yapacağını” vurguladı.

“Bugüne kadar gösterilen çabalardan ötürü memnuniyet duyduğunu ve süreci ilerletmeye hazır olduğunu” da ifade eden Holguin, görev ve yetkilerinin ne olduğunun sorulması üzerine ise “ne kadar az konuşursam o kadar çok çalışabilirim” yanıtını verdi.

