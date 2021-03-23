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Lute, Nisan başında yeniden Kıbrıs'a geliyor

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Lute, Nisan başında yeniden Kıbrıs'a geliyor
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün Ankara’da BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüştüğü haber verildi.

Çavuşoğlu ile Lute’un Nisan ayı sonunda Cenevre’de yapılacak olan gayri resmi 5+1 konferansın hazırlıklarını ele aldıklarını yazan Haravgi gazetesi, Lute’un Kıbrıs’taki iki tarafla Nisan ayı başında yeni tur temaslarda bulunacağını ifade etti.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Çavuşoğlu’nun görüşmenin ardından Twitter’dan paylaşımda bulunarak “Kıbrıs’taki tüm tarafların yararına olacak sürdürülebilir ve gerçekçi bir çözümün, iki devletin egemen eşitliğine dayanan işbirliği olduğunu” yazdığını iletti.

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