Ilık’ın yerine Yaylalı geliyor

Çelebi Ilık’ın alındığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müsteşarlığı görevine Erman Yaylalı atanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın doğruladığı atamanın bugünlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müsteşarlığı’na atanacak Erman Yaylalı, uzun süredir İhtiyat Sandığı Müdürlüğü görevini yürütüyor.
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