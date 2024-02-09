İki devletli yeni çözüm vizyonu teyit edildi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da bir araya geldi.
Tahsin Ertuğruloğlu, mevkidaşı Hakan Fidan ile Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendirdi.
TC Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü." ifadesine yer verildi.
KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “iki devletli yeni vizyonun tek çözüm yolu olduğu teyit edildi.” denildi.
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