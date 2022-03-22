banner762
Kahvenizi Daha Sağlıklı Hale Getirmenin 8 Yolu
Kahvenizi Daha Sağlıklı Hale Getirmenin 8 Yolu
15 0
Yaz saat uygulaması 27 Mart’ta
Yaz saat uygulaması 27 Mart’ta
14 0
 
Özgün Atakan U16’da şampiyonlar DİGEM ve YDÜ
Özgün Atakan U16’da şampiyonlar DİGEM ve YDÜ
9 0
“İsrafa dur diyelim”
“İsrafa dur diyelim”
34 0
35 0
Dipkarpaz-Manastır Yolu köstebek yuvasından beter
Dipkarpaz-Manastır Yolu köstebek yuvasından beter
11 0
Asgari ücrete kaç litre benzin alınabilir?
Asgari ücrete kaç litre benzin alınabilir?
34 0
banner797
banner794

“İddialar gerçek dışı”

banner476

Türkiye-GKRY arasında güven yaratıcı önlemlerin görüşüldüğü haberlerinin asılsız olduğu bildirildi

banner714
“İddialar gerçek dışı”
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), Kıbrıs meselesiyle ilgili Türk yetkililerle bazı sözde güven yaratıcı önlemleri müzakere ettiği iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi. GKRY, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Ercan Havalimanı'nın BM himayesinde, Gazimağusa Limanı’nın ise AB kontrolünde Kıbrıs Türklerinin ve KKTC’nin ticari ve diğer faaliyetlerine açılması karşılığında Kapalı Maraş’ın Rum tarafına iadesini öngören sözde güven yaratıcı önlemler için başta AB olmak üzere, üçüncü tarafların desteğini aramaya devam ediyor. TC Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rumların sözde güven yaratıcı önlem önerileri, Kıbrıs meselesini özünden uzaklaştırmaya ve göz boyamaya yönelik ömrünü tüketmiş, zamanında denenmiş ve başarısız olmuş, ciddi olmayan öneriler olduğunu belirterek “Bu sözde önerilerle Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları hedef alınmaktadır.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin gündeminin Kıbrıs Türklerinin 1960’ta kazandığı müktesep haklarının yani Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün yeniden teyit edilmesi olduğunu kaydeden kaynakla, “Dolayısıyla gündemimizde, 'Güven Yaratıcı Önlemler' konusu yoktur. Bu çerçevede GYÖ paketinin ülkemiz yetkililerince Rum tarafı ile ele alındığına dair haberler, maksatlı ve algı yaratmaya yönelik gerçek dışı haberlerdir." değerlendirmesinde bulundu.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.