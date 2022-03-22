Kahvenizi Daha Sağlıklı Hale Getirmenin 8 Yolu

Kahve, dünyada en çok tüketilen içeceklerden biridir. Sağlık uzmanları, kahvenin popüler olduğu kadar sağlıklı olduğunu da düşünüyor. Çoğu insan, diyet listesinin başına kahveyi ekliyor. Bunun nedeni, kahvenin güçlü bir antioksidan kaynağı olması. Fakat kahveyi çok fazla tükettiğinizde bu durum size faydadan çok zarar verebilir. Bu listemizde, kahvenizi çok daha sağlıklı hale getirmek için birkaç ipucu hazırladık. Keyifli okumalar diliyoruz.

Bu listemizde, kahveyi daha sağlıklı hale getirmenin yollarını sıraladık.

14:00’dan sonra kafeinli besinler tüketmeyin

Kahve, diyet yaparken tüketebileceğiniz, en zengin doğal kafein kaynaklarından biri. Kahveyi bu kadar popüler yapan sebeplerden biri de kafein. Kafein; uykunuzu kaçırır, size enerji verir ve dinç hissetmenizi sağlar. Hatırlatmakta fayda var, günün geç saatlerinde kahve içerseniz uyku kaliteniz olumsuz yönde etkilenebilir. Az ve kalitesiz bir uyku, birçok sağlık sorunuyla ilişkilidir. Bu nedenle, geç saatler için tercihiniz, kafeinsiz kahve ya da bunun yerine kahveden çok daha az kafein içeren bir fincan çay olabilir. Bununla birlikte, herkes kafeine eşit derecede duyarlı değildir ve bazı insanlar günün geç saatlerinde kahve içmiş olsalar bile gayet iyi uyuyabilirler. Yine de sağlıklı bir uyku için günün geç saatlerinde kahveden kaçınmak önemlidir.

Kahvenizi şekersiz için

Kahve; her ne kadar sağlıklı olsa da onu kolayca zararlı bir şeye dönüştürebilirsiniz. Bunu yapmanın en basit yolu, kahvenize şeker ilave etmektir. Şeker, yüksek miktarda fruktoz içeriği nedeniyle obezite ve diyabet gibi ciddi hastalıkların riskini artırır. Kahvenizde şekerden vazgeçemiyorsanız, doğal bir tatlandırıcı kullanabilirsiniz. Kısaca, kahvenize şeker ilave ederek, yararlarını ortadan kaldırıyor olabilirsiniz.

Kaliteli ve organik bir marka tercih edin

Kahvenin kalitesi, kahve çekirdeklerinin nasıl yetiştirildiğine ve işleme yöntemine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Kahve çekirdeklerine zararlı kimyasallar eklenebiliyor. Bununla birlikte, kahvedeki pestisitlerin sağlığa etkileri hala tartışılıyor. Dikkatsiz ve özensiz yapılan ilaçlamalar sonucunda, fazla sayıda pestisit zehirlenmesi vakası meydana geliyor. Kahvenizin pestisit içeriğinden endişe ediyorsanız, organik kahve çekirdekleri satın almayı düşünebilirsiniz. Bu ürünler çok daha düşük miktarlarda sentetik pestisit içerirler.

Çok fazla kahve içmekten kaçının

Orta derecede kahve alımı sağlıklı olsa da çok fazla tüketmek kahvenin genel faydalarını azaltabilir. Aşırı kafein alımının, çeşitli olumsuz yan etkileri olabilir. Uzmanlar, günlük tüketilen kahve miktarının, vücut ağırlığının kilogramı başına 2,5 mg’ı geçmemesini öneriyor. Ortalama bir fincan kahvenin yaklaşık 95 mg kafein içerdiği düşünüldüğünde, 80 kg ağırlığındaki bir kişinin günde en fazla iki fincan kahve içmesi gerekiyor. Bununla birlikte, birkaç fincan kahve içen kişilerde herhangi bir olumsuz yan etkinin oluşup oluşmadığı kesin değil. Burada mühim olan, kahvenin risklerini ve faydalarını dengelemek. Bu da, önerilen miktardan daha fazla kahve içmekten kaçınmakla mümkün.

Kahvenize biraz tarçın ekleyin

Tarçın; kahvenin aromasıyla iyi uyum sağlayan, lezzetli bir baharattır. Araştırmalar, tarçının şeker hastalarında kolesterolü, kan şekerini ve trigliseritleri düşürdüğünü gösteriyor. Kahvenizi bir tutam tarçınla tatlandırabilirsiniz. Böylece kahveniz sadece lezzetli olmakla kalmaz, sağlığınıza da fayda sağlar.

Yapay kremalardan kaçının

Yapay kremalar satışa çıkmadan önce çok fazla aşamadan geçer bu nedenle şüpheli bileşeler içerebilir. Yine de kahve kremalarının sağlığa etkileri hakkında çok fazla araştırma bulunmuyor. Ancak kremaların içerikleri her markaya göre değişiklik gösterir. Bu nedenle bazıları diğerlerinden daha sağlıklı olabilir. Yapay bir krema yerine, kahvenize inek ya da badem sütü ekleyebilirsiniz. Araştırmalar, süt ürünlerinin bazı önemli besinler içerdiğini gösteriyor. Örneğin, süt ürünleri mükemmel bir kalsiyum kaynağıdır. Bu anlamda süt ürünleri osteoporoz ve kemik kırılması riskini azaltabilir.

Kahvenize biraz kakao ekleyin

Kakao, antioksidan özelliğiyle bilinen bir bitkidir. Bu nedenle kalp hastalığı riskini azaltması dahil optimal sağlığa birçok faydası bulunur. Kahvenizde farklı bir tat arıyorsanız, içine bir miktar kakao tozu eklemeyi deneyin. Kahvenize bir tutam kakao tozu ekleyerek kahvenizi hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

Kahvenizi kağıt filtre kullanarak demleyin

Demlenmiş kahve, kandaki kolesterol seviyelerini yükseltebilen kafetol içerir. Kafetola maruz kalmamak için sadece bir kağıt filtre kullanabilirsiniz. Kahveyi kağıt filtre ile demlemek, kafetol miktarını etkili bir şekilde düşürürken kafein ve faydalı antioksidanların filtreden geçmesine izin verir. Bu şekilde, kahvenizi çok daha sağlıklı hale getirmiş olursunuz.