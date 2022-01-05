“HP, hükümet oluşumunda anahtar rol oynayacak”

HP lideri Özersay, 23 Ocak seçimlerinden sonra uzun ömürlü ve istikrarlı bir hükümetin oluşumunda Halkın Partisinin anahtar bir rol oynayacağına dikkat çekti



Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, seçimlerden sonra uzun ömürlü, Meclisi toplayabilen, Meclis komitelerini çalıştırabilen, yasaları geçirebilen, bir icraat hükümetinin hem gerekli hem de mümkün olduğunu söyledi. Özersay 23 Ocak seçimlerinden sonra uzun ömürlü ve istikrarlı bir hükümetin oluşumunda Halkın Partisinin anahtar bir rol oynayacağına dikkat çekti. Özersay istikrarlı ve ömrü uzun bir hükümetin olabilmesi için her iki koalisyon ortağının da grubu bulunan yani Meclis’te en az beş milletvekili olan partilerden oluşması gerektiğine dikkat çekerek “aksi halde koalisyon ortaklarından birisinin beşten az milletvekili olursa hükümet meclisi toplayamaz ve çalıştıramaz. Son bir yıldır yamalı bohça azınlık hükümetleriyle tam da bu sebeple ülkeye ve devlete zarar verildiği ortadadır, 26-27 ile hükümet, hükümet değil bir tür eziyettir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) yaptığı ziyarette konuşan Kudret Özersay, bunun için belli bazı bedeller ödemek zorunda kalsalar da Halkın Partisi’nin her zaman ülkede planlı gelişme ve planlı kalkınmaya önem veren bir duruşu olduğunu söyledi.

Geçen süre zarfında özellikle ülkedeki birtakım kurumların baypas edildiği örnekler yaşandığını söyleyen Kudret Özersay, “Bunlar bizim için doğru yaklaşımlar değildi. Bunların bir kısmı belki de pandemi ve benzeri gerekçelere dayandırıldı ve bir kısmında bir miktar haklılık payı olduğunu söyleyenler de oldu. Nihayetinde erozyona uğrayan, itibar kaybına uğrayan kurumları ile birlikte devletin kendisidir” dedi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, devletin kurumlarının içinin boşaltılması değil, güçlendirilmesi, baypas edilmesi değil daha fazla dikkate alınması ama bir taraftan da devlet kurumlarının hızlı çalışması, iyi hizmet vermesi ve teknik açıdan da desteklenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Özersay, “Bize göre marifet bu ikisini paralel bir biçimde götürebilmektir. Yoksa kolaycılığı seçip, “burada bir gecikme, aksama var. Devre dışı bırakalım” dersek, ondan sonrada bu plansızlık, bu acelecilik başka bazı bedellerin ödenmesine neden oluyor. Bunu değişik örneklerde gördük” dedi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “hükümetlerin uzun ömürlü olması, bazı konularda daha soğuk kanlı davranılarak ısrarcı olunması, süreçleri zorlamak ve o uzun ömürlü hükümetler içerisinde, siyasi istikrar içerisinde ekonomi ve sağlıkla ilgili tedbirlerin çok daha fazla ve kapsamlı olarak yürürlüğe koymak mümkün olabiliyor” diye konuştu.

