Tüm taramalar okullarda yapılacak





Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı programda yüz yüze eğitimin önemine vurgu yaptı. Amcaoğlu, Perşembe gününden itibaren okullardaki tüm taramaların okullarda yapılacağını açıkladı.

Eğitim Bakanı Amcaoğlu, “testler okullarda yapılacak. Merkezlerde değil, sağlık ocaklarında değil. İmkanı olmayan vatandaşlarımızın, çocuklarımızı yollara dökerek değil” dedi.

Okulların en fazla bulaş olan yer olduğu yönündeki söylemlerin doğru olmadığını belirten Bakan Amcaoğlu, okullardaki bulaşın bugüne kadar yüzde biri geçmediğini ifade etti.

Bakan Amcaoğlu, okulların kapanmaması için öğretmenler ve sağlık çalışanları ile canla başla çalıştıklarını kaydetti.

