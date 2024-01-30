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DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu mezunları yemin töreni

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu 2023- Güz Dönemi mezunları için mesleki yemin töreni düzenlendi.

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DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu mezunları yemin töreni
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DAÜ’den verilen bilgiye göre, Şampiyon Melekler Amfisi’nde düzenlenen törende 75 sağlık profesyoneli meslek yeminini yaptı.
 
Törene DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç da katıldı.
 
Törende Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Birincisi Çağrı Özlütaş ve İngilizce bölümleri temsilen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Birincisi Alaa Gamal E. Mohsen konuşma yaptı.
 
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Malkoç törende yaptığı konuşmada, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin misyonunun sağlık alanında ülkenin ihtiyaç duyduğu düzeyde bilgi üreten, yayan, uygulayan ve ülkenin geleceği için nitelikli bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.
 
Prof. Dr. Malkoç öğrencilere seslenerek, “Sağlık Bilimci olmak büyük sorumluluklar gerektirir. Atacağınız bu adımla topluma karşı da sorumluluklarınız başlıyor” dedi.
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