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Holguin yarın Ankara’da görüşmelerde bulunacak

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Holguin yarın Ankara’da görüşmelerde bulunacak
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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar yarın Ankara’da temaslarda bulunacak.
BM Genel Sekreterliği Basın Sözcüsü Stephane Dujarric dünkü basın toplantısında BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi  Maria Angela Holguin'in temaslarına da değindi
Stephane Dujarric, Kıbrıs'a ilk ziyaretini hafta sonu tamamlayan Holguin'in Kıbrıslı Türk Lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşme yaptığını belirtti.
Dujarric, Holguin'in ayrıca eski toplum liderleri ve sivil toplum örgütleriyle uluslararası toplum temsilcileriyle görüştüğünü söyledi
Holguin'in Atina'da dün yaptığı temasların ardından yarın da Ankara'da görüşmelerde bulunacağını kaydeden Dujarric, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguín'in yakın zamanda Londra'yı da ziyaret etmeyi planladığını belirtti.
 
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