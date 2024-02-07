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KAMUSEN, ocak ayı HP oranını inandırıcı bulmadı

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KAMUSEN, ocak ayı HP oranını inandırıcı bulmadı
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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), İstatistik Kurumu’nun yüzde 3,84 olarak açıkladığı Ocak ayı hayat pahalılığı oranının inandırıcı olmadığını savunarak, hayat pahalılığı hesaplamasında baz alınan sepetin güncellenmesinin elzem olduğunu vurguladı.
KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan tarafından yapılan yazılı açıklamada, market fiyatlarında her gün artış ve ülkede pahalılığa bağlı et krizi yaşanırken, somun ekmeğin fiyatının bile hükümetle üretici arasında anlaşmazlığa yol açan bir ortamda Ocak ayında hayat pahalılığının 3,84 olarak açıklanması akla zarar vermektedir.” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Türkiye'de Ocak ayındaki hayat pahalılığının yüzde 6.70 açıklandığı da hatırlatıldı.
Yapılan çalışmanın gerçek istatistik üzerinden yapılmadığının kaydedildiği açıklamada, “Hükümet’e tavsiyemiz, hayat mademki bu kadar ucuz, halkımızın hangi yerlerden daha ucuz alışveriş yapabileceğini açıklamasıdır” denildi.
 
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