Harmancı Ankara’da üç ilçe belediye başkanlarıyla görüştü

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın daveti ile Ankara’da bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, dün Ankara’nın üç ilçesinin belediye başkanlarıyla görüştü.LTB’den yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile bir araya gelen Başkan Harmancı, LTB’nin projelerini aktararak, ilçe belediyelerin çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı.Harmancı yaptığı 3 ayrı ziyarette özellikle karşılıklı güvene dayalı işbirliği konusunda bir yaklaşım ortaya koyarken, yerel demokrasinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.Ziyaretlerde Türkiye ve KKTC'de son dönemlerde yaşanan siyasal gelişmelere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde de bulunulurken, bundan sonraki süreçte belediyeler arası iş birliğinin daha ileriye nasıl taşınacağı konusunda somut bir takım ilerlemelerin planlaması da yapıldı.